Στη Δικαιοσύνη προαναγγέλλει ότι θα προσφύγει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης, μετά τις δηλώσεις της Θεώνης Κουφονικολάκου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σχετικά με συμβάσεις της επιχείρησης της οικογένειάς του.

Η κ. Κουφονικολάκου, μιλώντας την Πέμπτη στη Ναυτεμπορική, αναφέρθηκε σε συμβάσεις ύψους εννέα εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο της κριτικής της προς το ΠΑΣΟΚ για τη στάση του απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης χαρακτήρισε ανυπόστατα τα ποσά που αναφέρθηκαν και συκοφαντικά τα σχετικά δημοσιεύματα, υποστηρίζοντας ότι αντίστοιχες συμβάσεις υπήρχαν και επί κυβέρνησης Τσίπρα, για λόγους τεχνικής μοναδικότητας και πνευματικών δικαιωμάτων λογισμικού.

«Μη μου κάνετε χάρη, σηκώστε κουρνιαχτό, σίγουρα θα έχει και για εσάς απαντήσεις η ελληνική Δικαιοσύνη. Αυτός είναι για μένα ο μόνος δρόμος για οποιασδήποτε μορφής μη πολιτική βρωμιά, και χθες και σήμερα και όποτε χρειαστεί. Και εκεί δεν έχει ούτε υποκειμενικές ερμηνείες, ούτε επικοινωνία, ούτε αντιπερισπασμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις της Κουφονικολάκου που προκάλεσαν την αντίδραση

Η Θεώνη Κουφονικολάκου είχε υποστηρίξει ότι το ΠΑΣΟΚ εξαπολύει επιθέσεις κατά του Αλέξη Τσίπρα, θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο η στάση αυτή συνδέεται με το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

«Η διαφορά μας με το ΠΑΣΟΚ είναι ότι εμείς δεν πρόκειται ποτέ να γίνουμε δεκανίκι της Δεξιάς», δήλωσε, προχωρώντας σε αναφορές τόσο για τον Μανώλη Χριστοδουλάκη όσο και για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

«Εμείς δεν σηκώσαμε κουρνιαχτό όταν δόθηκαν στη δημοσιότητα οι συμβάσεις εννέα εκατομμυρίων στην επιχείρηση της οικογένειας του Μανώλη Χριστοδουλάκη», ανέφερε.

Η ίδια έκανε επίσης αναφορές στη δήλωση πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη και στη μίσθωση ακινήτου της οικογένειάς του σε δημόσια ταμεία.

«Εάν αυτή η στάση του ΠΑΣΟΚ, η οποία μονίμως κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να κάνει μονομέτωπες επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα, κρύβει την πρόθεσή του για την επόμενη μέρα, πρέπει να το ξέρουμε από τώρα. Οι πολίτες πρέπει να προσέλθουν στις κάλπες γνωρίζοντας», κατέληξε.