Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ο άλλοτε «υπαρχηγός» της Χρυσής Αυγής, Χρήστος Παππάς, ανέβηκε σήμερα στο βήμα του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, τρία και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της δευτεροβάθμιας δίκης για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι αποκήρυξε τις φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και τον εμφανίζουν με ναζιστικά σύμβολα, επιχειρώντας να αποστασιοποιηθεί πλήρως από αυτές και να αποτινάξει από πάνω του την ταμπέλα του ναζιστή και αποδίδοντας την πολιτική του στάση στην επιπολαιότητα των νεανικών του χρόνων.

«Ήμουν νέος», είπε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στην πρόεδρο του δικαστηρίου. «Εσείς είστε σήμερα η φοιτήτρια Νομικής που υπήρξατε κάποτε; Κι αν είναι να καταδικαστώ με πόζες σε φωτογραφίες, πείτε μου πώς αυτές συνδέονται με τον 18χρονο του ’78 και τον 50χρονο που ήμουν τότε.

Η δίωξή μου είναι πολιτική, δεν θα βρείτε τίποτα που να με βαραίνει», υποστήριξε.

Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, υποστήριξε πως η δίωξή του είναι πολιτικά υποκινούμενη και απέδωσε την καταδίκη του σε «ποταπά κίνητρα», υποστηρίζοντας ότι οδηγήθηκε στη φυλακή επειδή «έκοψε ψήφους από τον Σαμαρά».

«Αδυνατώ να καταλάβω γιατί είμαι κατηγορούμενος, για ποιο λόγο βρέθηκα στη φυλακή. Δείτε τη δικογραφία και πείτε μου αν υπάρχει έστω και μία προτροπή μου προς τρίτο πρόσωπο για τέλεση αξιοποίνου πράξης», ανέφερε ξεκινώντας την απολογία του ο Χρήστος Παππάς, ο οποίος σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη δεκατριών ετών, ως μέλος της ηγετικής ομάδας της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

Τόνισε ότι η πολιτική του παρουσία υπήρξε καθαρά κοινοβουλευτική και πως το πρωτόδικο δικαστήριο δεν έλαβε υπόψιν του την κοινοβουλευτική του δραστηριότητα και πορεία.

«Το πρωτόδικο δικαστήριο δεν παρακολούθησε τον πολιτικό μου λόγο, ο οποίος μπορεί να ήταν οξύς αλλά όχι βίαιος. Στα επτάμισι χρόνια της παρουσίας μου στο Κοινοβούλιο ουδέποτε μου επιβλήθηκε επίπληξη ή πρόστιμο.

Συνεργάστηκα με τρεις Προέδρους της Βουλής και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Τα είδε αυτά το πρωτόδικο δικαστήριο ή παρασύρθηκε από τα ΜΜΕ; Ή μήπως ενέδωσε σε εξωδικαστικές πιέσεις;» αναρωτήθηκε.

Δηλώνοντας αθώος, ο Παππάς χαρακτήρισε «μύθο» τον ισχυρισμό ότι υπήρξε υπαρχηγός της οργάνωσης και υποστήριξε ότι η δίωξή του είναι αποτέλεσμα πολιτικών σκοπιμοτήτων. «Είναι μια πρωτοφανής δίωξη, η οποία είχε ποταπά κίνητρα. Κόβαμε ποσοστά από τον Σαμαρά, γι’ αυτό και βρέθηκα στη φυλακή».

Είναι γνωστό το βίντεο Μπαλτάκου» τόνισε, επιμένοντας πως η υπόθεσή του είναι άνευ ουσίας και εμμένοντας στην άποψή του πως η δίωξή του ήταν μεθοδευμένη.

Παράλληλα, ανέφερε ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, τονίζοντας πως προσήλθε αυτοπροσώπως να απολογηθεί χωρίς να καταθέσει υπόμνημα, από σεβασμό προς το δικαστήριο και τους θεσμούς.

Στην προσπάθειά του να αποδομήσει τους στενούς δεσμούς που του έχουν αποδοθεί με τον καταδικασμένο ως αρχηγού εγκληματικής οργάνωσης και μέχρι πρόσφατα έγκλειστου στη φυλακή Αρχηγού της Χρυσής Αυγής Νίκο Μιχαλολιάκο, ο Χρήστος Παππάς επανέλαβε πως δεν ανήκε ποτέ στον στενό του κύκλο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Όσο κι αν φαντάζει παράξενο, εγώ δεν ήμουν του στενού κύκλου του Μιχαλολιάκου».

«Άλλοι ξημεροβραδιάζονταν μαζί του, αλλά αυτοί δεν κάθονται στο εδώλιο γιατί δεν έκοψαν ψήφους από τον Σαμαρά».

Αναφέρθηκε επίσης στη μεγάλη συγκέντρωση που είχε πραγματοποιηθεί έξω από το Εφετείο την ημέρα της ανακοίνωσης της ετυμηγορίας του πρωτόδικου δικαστηρίου, επισημαίνοντας πως «αυτό δεν μπορεί να επηρεάσει τη Δικαιοσύνη; Εγώ πιστεύω ναι. Σέβομαι τη Δικαιοσύνη, όχι όμως τη λαϊκή Δικαιοσύνη και τον νόμο του Λιντς».

Ολοκληρώνοντας, αναφέρθηκε στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τον Γιώργο Ρουπακιά, αρνούμενος οποιαδήποτε εμπλοκή ή γνώση του θέματος.

«Δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μου το βράδυ της δολοφονίας. Το έμαθα από τα ΜΜΕ. Τον Ρουπακιά δεν τον ήξερα. Είπα εγώ σε κανέναν «σκοτώστε τον Φύσσα»;

Για μένα η στέρηση της ζωής, πέρα από ποινικό αδίκημα, αποτελεί και ύψιστο αμάρτημα», είπε, επαναλαμβάνοντας ότι οδηγήθηκε στη φυλακή για πολιτικούς λόγους και κατέληξε λέγοντας:

«Ο Χρήστος Παππάς είναι αθώος».

Η δίκη συνεχίζεται με την απολογία του Ηλία Κασιδιάρη, επίσης καταδικασμένου σε πρώτο βαθμό ως μέλους της ηγετικής ομάδας της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.