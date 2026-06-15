Την αποχώρησή του από την παράταξη με την οποία εξελέγη στην πρώτη τριάδα των υποψηφίων, καθώς και από τη θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, ανακοίνωσε ο Χρήστος Τεντόμας, κατά τη διάρκεια της σημερινής του ομιλίας στην Αθήνα, παρουσία φίλων, συνεργατών και πολιτών από τις γειτονιές της πόλης.

Στην ομιλία του, ο κ. Τεντόμας τόνισε ότι, τρία χρόνια μετά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές, έχει έρθει η ώρα για έναν ειλικρινή απολογισμό της πορείας της πόλης, αλλά και της παρουσίας όσων υπηρετούν την Αθήνα είτε από τη διοίκηση, είτε από την αντιπολίτευση.

«Ως άνθρωπος που υπηρετώ αυτή την πόλη αδιάκοπα επί τριάντα συναπτά έτη, έχω μάθει να κοιτώ τους πολίτες στα μάτια και να λέω την αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Χρήστος Τεντόμας, άσκησε έντονη κριτική στη σημερινή Δημοτική Αρχή, υπογραμμίζοντας ότι η Αθήνα βιώνει καθημερινή υποβάθμιση σε κρίσιμους τομείς, όπως η καθαριότητα, το κυκλοφοριακό, η στάθμευση, η παραβατικότητα, το πράσινο, οι πλατείες, οι παιδικές χαρές και τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Όπως σημείωσε, «η Αθήνα μας δεν έχει Διοίκηση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και στις σύγχρονες προκλήσεις στις οποίες καλείται να απαντήσει», ενώ έκανε λόγο για μια Δημοτική Αρχή που «δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλέον ούτε στα βασικά της καθήκοντα και, ταυτόχρονα, προβαίνει σε δανεισμό 75 εκατ. ευρώ».

Αναφερόμενος στη δική του πορεία και στον ρόλο της παράταξης της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Τεντόμας υπογράμμισε ότι η Αθήνα χρειάζεται μια νέα αντιπολιτευτική δυναμική, με περισσότερη ουσία, παρουσία και επαφή με τους πολίτες.

«Δεν επαρκεί μόνο η κριτική. Χρειάζεται ένα σύγχρονο, εναλλακτικό όραμα που να εμπνέει ξανά τον Αθηναίο και την Αθηναία», σημείωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε την απόφασή του να αποχωρήσει από την παράταξη, καθώς και από τη θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, τονίζοντας ότι η επιλογή αυτή δεν σηματοδοτεί απομάκρυνση από την Αθήνα ή τους πολίτες της.

«Η απόφασή μου αυτή δεν με απομακρύνει από τον αγώνα. Δεν με απομακρύνει από εσάς. Αντίθετα, με απελευθερώνει», δήλωσε.

Ο κ. Τεντόμας ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί την Αθήνα ως ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος, με καθημερινή παρουσία στις γειτονιές και με στόχο να ακούσει από κοντά τους πολίτες, τα προβλήματα και τις προτάσεις τους.

«Συνεχίζω να είμαι εδώ, στην πρώτη γραμμή, ως απλός Δημοτικός Σύμβουλος. Να βρίσκομαι καθημερινά δίπλα στον κάθε Αθηναίο και την κάθε Αθηναία. Να ακούω τα προβλήματά σας και να παλεύω για την πόλη μας», υπογράμμισε.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Χρήστος Τεντόμας ευχαρίστησε τους πολίτες για τη στήριξή τους και παρέπεμψε σε νέες ανακοινώσεις το φθινόπωρο, αφήνοντας σαφές ότι η σημερινή απόφαση αποτελεί το κλείσιμο ενός κύκλου και την αρχή μιας νέας πορείας ευθύνης, η οποία θα παρουσιαστεί αναλυτικά σε επόμενο χρόνο.