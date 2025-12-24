Πιστός στο «έθιμο» που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, ο Δημήτρης Κουτσούμπας δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη και μπήκε στον χορό, όταν μέλη της Αδελφότητας Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας – «Το Κεράσοβο», μαζί με το μουσικό σχήμα του Νίκου Φιλιππίδη, του είπαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα.

Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ έδωσε, όπως συνηθίζει, πολιτικό τόνο στην εορταστική στιγμή, επισημαίνοντας ότι τέτοιες ημέρες «η σκέψη όλων μας δεν μπορεί παρά να βρίσκεται δίπλα στους αγώνες των εργαζομένων και στους δίκαιους αγώνες της ελληνικής αγροτιάς».

Όπως ανέφερε, υπάρχει βαθιά πεποίθηση πως «οι αγώνες των εργατών και των αγροτών δεν είναι αυτοί που κλείνουν δρόμους, αλλά εκείνοι που ανοίγουν δρόμους για το σήμερα και το αύριο του λαού μας, για ένα καλύτερο μέλλον».

Κλείνοντας, τόνισε τη στήριξή του στους ανθρώπους του μόχθου σε κάθε γωνιά της χώρας, ιδιαίτερα τις γιορτινές αυτές ημέρες, υπογραμμίζοντας ότι το ΚΚΕ στέκεται στο πλευρό τους και συμπαραστέκεται στους αγώνες όλου του ελληνικού λαού. Ευχήθηκε υγεία και δύναμη, ευχαρίστησε για την παρουσία τους και απηύθυνε θερμές ευχές για καλά Χριστούγεννα σε όλες και όλους.