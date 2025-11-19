Χίλιες εκατόν πενήντα καταγγελίες και 901 συλλήψεις για περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας έγιναν, κατά τη διάρκεια του 2025 (μέχρι σήμερα), στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπως τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στην ομιλία του στην εκδήλωση «Μαζί Σπάμε τη Σιωπή: 13 πόλεις ένα Μέτωπο κατά της Ενδοοικογενειακής Βίας», στη Θεσσαλονίκη.

«Ας αναλογιστούμε λίγο τι σημαίνει αυτό: 900 συλλήψεις, 900 συμπολίτες μας εδώ συνελήφθησαν και παραπέμφθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς και στα δικαστήρια, για να δικαστούν με την κατηγορία της κακοποίησης γυναικών, παιδιών, γονέων», είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Παράλληλα, ο ίδιος δήλωσε ικανοποιημένος καθώς, όπως σχολίασε, η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη «πραγματοποιεί μια εξαιρετική αποστολή σε όλους τους τομείς της ασφάλειας, της καταπολέμησης της εγκληματικότητας, της καθημερινής παρουσίας στους δρόμους και της ρύθμισης της κυκλοφορίας καθώς η πόλη μπορεί να ανασάνει παρά την κατασκευή του flyover».

Ειδικότερα για το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας είπε ότι «το ζητούμενο είναι η αλλαγή προς το καλύτερο και η προστασία πρώτα των αδυνάτων, που έχουν ανάγκη από την υπεράσπιση από το κράτος δικαίου» και πρόσθεσε: «Είναι ευθύνη μας, και είναι μια διαρκής μας ευθύνη, μέσα από την άσκηση της διακυβέρνησης της χώρας, κάθε μέρα όλο και περισσότερο να παρέχουμε στην κοινωνία, στους πολίτες, στα θύματα, όλο και περισσότερα εργαλεία, νομοθετικά και επιχειρησιακά, για να προστατέψουμε αυτούς που κινδυνεύουν από τη βία».

Με αφορμή τα έργα ζωγραφικής των μαθητών του 79ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, που παρουσιάζονταν έξω από την αίθουσα στην οποία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, ο υπουργός σημείωσε ότι το σχολείο αυτό βρίσκεται στην περιοχή όπου ζούσε ο Άλκης Καμπανός. «Στοχαζόμουν τι είναι αυτό που οδηγεί τους ανθρώπους στη βία. Σκεφτείτε, ένα παιδί 20 ετών έχασε τη ζωή του από έναν λόγο, ο οποίος είναι μηδενικός, δεν υπάρχει. Και αυτό το παιδί δεν συνέχισε τη ζωή του και οι γονείς του πενθούν. Θα πενθούν εφ’ όρου ζωής. Αυτή τη στιγμή, μέσα στη φυλακή σαπίζουν κάποια νέα παιδιά για όλη τους τη ζωή επίσης και αναρωτιέται κανείς: “γιατί όλα αυτά;”. Γιατί στην κοινωνία μας υπάρχει αυτή η βία και σε αυτό το φαινόμενο πρέπει να απαντήσουμε πρωτίστως σε επίπεδο οικογένειας, σε επίπεδο σχολείου και συλλογικά ως κοινωνία και μετά να απαντήσουμε μέσα από τους μηχανισμούς καταστολής, μέσα από την δημιουργία νέων νομοθετικών παρεμβάσεων».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε ότι η προσπάθεια ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, αναφέρθηκε στο νέο τμήμα του Λευκού Πύργου -ένα από τα τρία αστυνομικά τμήματα που, όπως επισήμανε, διαθέτουν οργανωμένο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας, ενώ μίλησε και για το θέμα της βίας των ανηλίκων, με την οποία ασχολούνται, όπως είπε, τα αστυνομικά τμήματα σε συνεργασία με την κεντρική επιτελική μονάδα για το θέμα αυτό. Σημείωσε, δε, ότι από την πλευρά της Εισαγγελίας είναι πολύ δύσκολη η δικαστική διαχείριση των παιδιών, των ανηλίκων και οι αρμόδιοι έχουν μεγάλη ευθύνη ώστε να μην «τραυματίσουν» το παιδί, αλλά ταυτόχρονα ένα παραβατικό παιδί να μπει στον σωστό δρόμο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη] μεγάλη ευθύνη των γονέων ή όσων έχουν την ευθύνη της επιμέλειας των παιδιών και εκεί, όπως τόνισε, η νομοθεσία έχει αυστηροποιηθεί περαιτέρω.

«Έχουμε, λοιπόν, όλα τα εργαλεία στα χέρια μας: νομοθεσία, επιχειρησιακά εργαλεία. Έχουμε το panic button, που μπορεί ανά πάσα στιγμή να καλέσει μια γυναίκα και σε λίγα δευτερόλεπτα φτάνει ένα σήμα κινδύνου και σε λίγα λεπτά είναι κοντά της μια αστυνομική δύναμη. Έχουμε τα safe houses, δηλαδή χώρους που υπάρχουν για να μπορούν να φιλοξενούνται για λίγες ώρες, για λίγες μέρες, η γυναίκα, το θύμα, τα παιδιά της. Υπάρχει, δηλαδή, ένα ολοκληρωμένο πακέτο προστασίας με ασφάλεια στα θύματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τους παρέχουν και στο σήμερα ασφάλεια αλλά και στο αύριο προοπτική, ότι δεν θα ξανασυμβεί αυτό το μοιραίο τραγικό γεγονός, που τραυματίζει και σωματικά αλλά και ψυχικά τους ανθρώπους», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Είμαστε εδώ για να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα συνεχίσουμε αυτή την τόσο καλή δουλειά που κάνουμε σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες, για να είστε και να αισθάνεστε ασφαλείς σε μια πόλη, που είναι τόσο όμορφη, που αναπτύσσεται διαρκώς, που γίνεται όλο και πιο χαρούμενη», πρόσθεσε.

Η εκδήλωση, με θέμα «Μαζί Σπάμε τη Σιωπή: 13 πόλεις ένα Μέτωπο κατά της Ενδοοικογενειακής Βίας», τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.