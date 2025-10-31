« Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι αποφασισμένο να καταπολεμήσει κάθε μορφής βίας και ειδικότερα της ενδοοικογενειακή», ανέφερε από την Αλεξανδρούπολη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην εκδήλωση « Μαζί Σπάμε τη Σιωπή. 13 πόλεις, Ένα Μέτωπο κατά της Ενδοοικογενειακής Βίας», που διοργανώνεται από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε πως το φαινόμενο της βίας είναι εκτεταμένο και τα περιστατικά βίας ολοένα αυξάνονται όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία αλλά παγκοσμίως με αποκορύφωμα τη βία μεταξύ ανηλίκων στην οποία έκανε ειδική μνεία λέγοντας πως πάντα υπήρχε βία μεταξύ ανηλίκων αλλά τώρα έχει αλλάξει μορφή, τώρα είναι με φονικά όπλα και συμμορίες ανηλίκων. «Αυτά τα δύο στοιχεία λαμβάνουμε υπόψη για να δούμε με ποιον τρόπο θα διαχειριστούμε τη βία των ανηλίκων, ένα φαινόμενο που απασχολεί γονείς και κοινωνία. Το θέμα της ποινικής διαχείρισης των ανηλίκων είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και δύσκολο. Γι’ αυτό και το νέο θεσμικό πλαίσιο είναι πιο αυστηρό σε ότι αφορά τους γονείς και τους ασκούντες την επιμέλεια παιδιών …Είμαστε εδώ για να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλους πως είμαστε αποφασισμένοι να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο της βίας. Είμαστε εδώ για να πουμε ότι είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε με όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί…» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σκιαγραφώντας το υφιστάμενο πλαίσιο αντιμετώπισης και καταπολέμησης της ενδοοικογενειακής βίας αναφέρθηκε στις δομές της Περιφέρειας, το έργο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας, το έργο της δικαιοσύνης και ειδικότερα των εισαγγελέων και των εξειδικευμένων αστυνομικών που στελεχώνουν τα συνολικά 65 Γραφεία Ενδοοικογενειακής βίας σε όλη τη χώρα, περιγράφοντας τον τρόπο λειτουργίας των γραφείων και προσέγγισης των θυμάτων με ευαισθησία και μεγάλη ευθύνη. Τόνισε πως το σημαντικότερο βήμα είναι η δημιουργία του αισθήματος ασφάλειας στο θύμα ώστε να καμφθούν οι αναστολές, ο φόβος και η κοινωνική ντροπή και να πεισθεί η κακοποιημένη γυναίκα πως η όλη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε μία καλύτερη ημέρα για την ίδια και την οικογένειά της. Τόνισε την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα των συνεργασιών για τη δημιουργία και λειτουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου καταπολέμησης του φαινομένου με πολύ συγκεκριμένα μέτρα. «…Να βγούμε μπροστά, να σπάσουμε τη σιωπή και να αναδείξουμε ένα φαινόμενο ντροπή για την κοινωνία μας και να το καταπολεμήσουμε…Είναι μια καλή στιγμή τώρα να δράσουμε όλοι μαζί, να γίνουμε πιο χρήσιμοι για εκείνους που είναι αδύναμοι και υφίστανται κακοποίηση…» παρότρυνε ο κ. Χρυσοχοϊδης.

Περαιτέρω θωράκιση της χώρας από τον Έβρο και τα ελληνοτουρκικά σύνορα έως την Ηγουμενίτσα και τα ελληνοαλβανικά σύνορα.

Στη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Χρυσοχοϊδης επανέλαβε τους ισχυρούς δεσμούς που έχει αναπτύξει με τον Έβρο και τη Θράκη έναν τόπο που όπως είπε αν κάποιος δεν γνωρίζει καλά δεν μπορεί να αντιληφθεί τη βαθύτερη έννοια της Ελλάδος, του ελληνισμού, της ασφάλειας και των ακριτών. Επ’ αφορμή της παρουσίας στην εκδήλωση και των σπουδαστών της Σχολής Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου δήλωσε πως γίνεται ολοένα και καλύτερη (σ.σ. η σχολή) ως προς το πρόγραμμα σπουδών και τον εξοπλισμό. Αναφέρθηκε στην επιμήκυνση το επόμενο διάστημα κατά 15 χλμ του φράχτη και γενικότερα στην περαιτέρω ενίσχυση και προστασία των συνόρων από τον Έβρο προς τη Ροδόπη, Ξάνθη, Δράμα έως την Ηγουμενίτσα. «Αυτή τη στιγμή με την προσπάθεια που κάνουν οι Έλληνες στρατιώτες και αστυνομικοί που υπηρετούν στον Έβρο εγγυώνται με πληρότητα την ασφάλεια της χώρας, των συνόρων και γι’ αυτό οι ροές είναι πια σχεδόν μηδενικές», είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Πηγή: ΑΠΕ

Επιμέλεια: Χρύσανθος Αναγνώστου