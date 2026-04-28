Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παραδέχθηκε ότι υπήρξε κενό ασφαλείας, το οποίο επέτρεψε στον 89χρονο να ανοίξει πυρ το πρωί της Τρίτης (28/4) σε ΕΦΚΑ και Εφετείο και να τραυματίσει πέντε ανθρώπους.

«Βεβαίως υπήρξε κενό ασφαλείας στο δικαστήριο»

«Βεβαίως υπήρξε κενό ασφαλείας στο δικαστήριο με την έννοια ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα x-ray και προσωπικό το οποίο θα ελέγχει την είσοδο και την έξοδο. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή το βράδυ της Τρίτης.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης , υπογράμμισε ότι «Μπήκε στον ΕΦΚΑ που υπάρχει σεκιουριτάς, δεν τον είδε, δεν τον έλεγξε. Μπήκε μέσα τραυμάτισε έναν άνθρωπο στο πόδι, έφυγε από εκεί, πήγε με ταξί στο Ειρηνοδικείο. Υπάρχουν κενά ασφάλειας. Πολύ κακώς που μπήκε χωρίς έλεγχο στο Ειρηνοδικείο».

«Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά»

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι «Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε αν υπάρχει καμία ευθύνη της αστυνομίας. Αν κάπου η αστυνομία δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Αυτό που αναζητώ όλη μέρα είναι να γινόταν κατά το δυνατόν γρηγορότερα έτσι ώστε να πάψει ο κίνδυνος».

Απαντώντας στην ερώτηση για το ποιοι είναι αυτοί που ευθύνονται για όσα έγιναν το πρωί της Τρίτης με τον 89χρονο, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε ότι «Αυτοί που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο».

Την ίδια στιγμή, σημείωσε ότι «Δεν είναι καμία μεταφορά ευθύνης σε κανένα. Ο καθένας στα θέματα ασφαλείας πρέπει να κάνει καλά τη δουλειά του. Σωστά τη δουλειά του γιατί μιλάμε για την ανθρώπινη ζωή. Από εκεί και πέρα όμως επειδή διαβάζω και κάποιες ανακοινώσεις κομμάτων κλπ. Προσοχή. Η Ελλάδα δεν έχει τέτοια θέματα. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις τις οποίες πρέπει να διαχειριζόμαστε με ασφάλεια. Αλλά δεν θα παρουσιάσουν εδώ την Ελλάδα ως μια χώρα η οποία εμφανίζει δήθεν κενά ασφαλείας».

Τέλος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, απαντώντας για την αντίδραση της Ελληνικής Αστυνομίας, τόνισε ότι «Αν πραγματικά καθυστέρησε θα το δούμε».

