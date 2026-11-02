Νέα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο το ελληνικό FBI έφτασε στην εξάρθρωση του δικτύου με επίκεντρο την υπόθεση «Χωριάτικο» αποκάλυψε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί.

Μιλώντας τη Δευτέρα στα Παραπολιτικά 90,1, ο υπουργός ανέφερε ότι η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρισκόταν σε εξέλιξη επί περίπου ενάμιση χρόνο, υπό την παρουσία και τη συμμετοχή εισαγγελικού λειτουργού.

«Εδώ και 1,5 χρόνο η ΕΛ.ΑΣ., η ΔΑΟΕ, μέσα από μία τεράστια προσπάθεια, με την παρουσία και συμμετοχή του εισαγγελέα, κατόρθωσε και εξάρθρωσε ένα τεράστιο εγκληματικό δίκτυο», ανέφερε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Το σημαντικότερο μήνυμα, ωστόσο, ήταν ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.

Όπως τόνισε, το δίκτυο «έχει συνέχεια, δεν έχει τελειώσει», προσθέτοντας ότι η ανάκριση και το ελληνικό FBI θα εμβαθύνουν την έρευνα και σε επιπλέον πεδία.

Η επιχείρηση – «παγίδα» στη Συγγρού

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποκάλυψη του υπουργού για μία προσχεδιασμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε περίπου έναν μήνα πριν από τις συλλήψεις.

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, οι αστυνομικοί ήθελαν να δημιουργήσουν στον Άγγελο Γιαννακόπουλο, ο οποίος κατά τη δικογραφία εμφανίζεται ως ο φερόμενος επικεφαλής του δικτύου, την εντύπωση ότι η έρευνα των Αρχών είχε ουσιαστικά ολοκληρωθεί.

Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε έφοδος σε νυχτερινό κέντρο της λεωφόρου Συγγρού που συνδεόταν με τον ίδιο.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η επιχείρηση είχε οργανωθεί έτσι ώστε να γίνει γνωστό εκ των προτέρων ότι θα πραγματοποιηθεί, με στόχο οι ερευνούμενοι να πιστέψουν πως αυτό ήταν το αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας και ότι η υπόθεση είχε κλείσει.

«Προκειμένου να χαλαρώσουμε όλους και να μην αντιληφθεί κανείς τι ερευνούμε, έγινε μία επιχείρηση σε κέντρο στη Συγγρού […] για να νομίσουν πως αυτό ήταν και τέλειωσε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά τον ίδιο, η κίνηση αυτή είχε αποτέλεσμα να χαλαρώσει ο Γιαννακόπουλος και να συνεχίσει τις κινήσεις του, μεταξύ των οποίων και ταξίδι στο Ντουμπάι.

«Εμφανίστηκε ένας “λαδωμένος” αστυνομικός»

Στην ίδια αναφορά, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε λόγο και για την εμφάνιση αστυνομικού που, όπως υποστήριξε, ήταν «λαδωμένος».

Η συγκεκριμένη αναφορά έρχεται να προστεθεί στο σκέλος της έρευνας που αφορά πιθανές διασυνδέσεις του δικτύου με κρατικούς λειτουργούς.

Ο Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι θα εξεταστεί κάθε πτυχή του δικτύου και κάθε κρατική υπηρεσία στην οποία ενδέχεται να υπήρχε εμπλοκή προσώπων.

Παρέπεμψε, μάλιστα, σε αντίστοιχες επιχειρήσεις των Εσωτερικών Υποθέσεων σε Μύκονο και Ρόδο, όπου έχουν ήδη ερευνηθεί περιπτώσεις αστυνομικών που φέρονται να είχαν σχέσεις με πρόσωπα του δικτύου.

«Θα διερευνηθεί κάθε πλευρά του εγκληματικού δικτύου, για κάθε κρατική υπηρεσία», ανέφερε.

Δεν σχολίασε το σημείωμα Γιαννακόπουλου

Ο υπουργός ρωτήθηκε και για το χειρόγραφο σημείωμα που φέρεται να είχε αφήσει ο Άγγελος Γιαννακόπουλος στο σπίτι του, γνωρίζοντας ότι οι αστυνομικοί πιθανότατα θα το εντόπιζαν.

Στο σημείωμα αναφερόταν, μεταξύ άλλων, η φράση: «Θα φύγει ο Χρυσοχοΐδης και θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια». Η ύπαρξή του έχει επιβεβαιωθεί και από τον συνήγορο του Γιαννακόπουλου, Μιχάλη Δημητρακόπουλο.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης απέφυγε να μπει σε αντιπαράθεση.

«Δεν θέλω να σχολιάσω, δεν με ενδιαφέρει», είπε, σημειώνοντας ότι οι κατηγορούμενοι είναι υπόδικοι και ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το δικαίωμά τους να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.

«Η ανάκριση θα βγάλει επιπλέον πράγματα»

Η σημαντικότερη διάσταση των σημερινών δηλώσεων του υπουργού αφορά πλέον το τι ακολουθεί.

Παρότι έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις και ο φερόμενος ως επικεφαλής του δικτύου έχει ήδη προφυλακιστεί, ο Χρυσοχοΐδης κατέστησε σαφές ότι οι Αρχές θεωρούν πως η έρευνα δεν έχει φτάσει στο τέλος της.

Η ανάκριση αναμένεται να εξετάσει περαιτέρω το οικονομικό και επιχειρηματικό σκέλος, τις πιθανές διασυνδέσεις του δικτύου, καθώς και τυχόν εμπλοκή προσώπων μέσα σε κρατικές υπηρεσίες.

Ο ίδιος παρουσίασε την υπόθεση «Χωριάτικο» ως μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, την οποία χαρακτήρισε υπηρεσία με δυνατότητα διείσδυσης στο οργανωμένο έγκλημα.

Όπως ανέφερε, στο ελληνικό FBI υπηρετούν περίπου 950 στελέχη στην Αθήνα και 250 στη Θεσσαλονίκη, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αναζήτηση νέου κτιρίου ώστε η υπηρεσία να αποκτήσει αυτόνομη, πλήρως εξοπλισμένη υποδομή.

Η σημερινή τοποθέτηση του υπουργού αφήνει έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξελίξεων και νέων προσώπων στην υπόθεση, καθώς τόσο η δικαστική έρευνα όσο και το ερευνητικό έργο του ελληνικού FBI συνεχίζονται.