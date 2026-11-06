Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προχώρησε σε δηλώσεις για την εγκληματική δράση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

«Πραγματοποιήθηκε έρευνα, η οποία ανέδειξε τις πρακτικές που πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις δράσεις κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης», ανέφερε αρχικά ο υπουργός.

Στη συνέχεια, τόνισε πως «οι εμπλεκόμενοι φέρονται να εκμεταλλεύονταν την ευαισθησία των πολιτών απέναντι σε παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, προβάλλοντας ερανικές δράσεις και συγκεντρώνοντας δωρεές, αλλά σημαντικό μέρος των χρημάτων, που προορίζονταν για την υποστήριξη των ωφελούμενων, δεν κατέληγε στον σκοπό για τον οποίο δόθηκε».

«Τα βασικά εμπλεκόμενα πρόσωπα υπεξαίρεσαν εκατομμύρια ευρώ, χρησιμοποιώντας παραπλανητικές πρακτικές, προκειμένου να ενισχύσουν την αξιοπιστία της δράσης τους και να προσελκύσουν ακόμη περισσότερους δωρητές», προσέθεσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Κλείνοντας έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα προς του επιτήδειους: «οι αντικοινωνικές συμπεριφορές, η εκμετάλλευση της ανθρώπινης ευαισθησίας και κάθε μορφή παράνομης δραστηριότητας που υπονομεύει την κοινωνική εμπιστοσύνη αντιμετωπίζονται με αποφασιστικότητα, συνέπεια πάντα στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη

«Κυρίες και κύριοι,

Αποστολή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είναι η προστασία του κοινωνικού συνόλου και η διαφύλαξη της αξιοπιστίας των θεσμών. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε αυτή η συγκεκριμένη έρευνα, η οποία ανέδειξε τις πρακτικές που πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις δράσεις κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης.

Η Ελληνική Αστυνομία, μέσω της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ολοκλήρωσε ύστερα από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα μία ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση που αφορά στη δράση προσώπων, τα οποία φέρονται να εκμεταλλεύθηκαν τη λειτουργία μιας Μ.Κ.Ο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να εκμεταλλεύονταν την ευαισθησία των πολιτών απέναντι σε παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, προβάλλοντας ερανικές δράσεις και συγκεντρώνοντας δωρεές, αλλά σημαντικό μέρος των χρημάτων, που προορίζονταν για την υποστήριξη των ωφελούμενων, δεν κατέληγε στον σκοπό για τον οποίο δόθηκε.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι, τα βασικά εμπλεκόμενα πρόσωπα υπεξαίρεσαν εκατομμύρια ευρώ, χρησιμοποιώντας παραπλανητικές πρακτικές, προκειμένου να ενισχύσουν την αξιοπιστία της δράσης τους και να προσελκύσουν ακόμη περισσότερους δωρητές.

Θέλω να καταστήσω σαφές ότι, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις αποτελούν σημαντικό μέρος της Κοινωνίας των Πολιτών με σημαντικό κοινωνικό έργο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή. Ωστόσο, καμία ιδιότητα, κανένας θεσμός και καμία οργανωτική μορφή δεν μπορεί να λειτουργεί απέναντι στον νόμο. Κάθε παραβατική συμπεριφορά, από όπου και αν προέρχεται, τίθεται στο στόχαστρο των αρμόδιων αρχών.

Η Πολιτεία έχει καθήκον να προστατεύει τόσο τους πολίτες που προσφέρουν από το υστέρημά τους, όσο και τους πραγματικούς δικαιούχους της βοήθειας. Για τον λόγο αυτό, οι έρευνες δεν σταματούν εδώ. Αντίθετα, προς την ίδια κατεύθυνση ακολουθούν και άλλες παρόμοιες επιχειρησιακές και οικονομικές έρευνες, με σκοπό τον εντοπισμό και την εξάλειψη παρόμοιων φαινομένων και την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: οι αντικοινωνικές συμπεριφορές, η εκμετάλλευση της ανθρώπινης ευαισθησίας και κάθε μορφή παράνομης δραστηριότητας που υπονομεύει την κοινωνική εμπιστοσύνη αντιμετωπίζονται με αποφασιστικότητα, συνέπεια πάντα στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου.

Σας ευχαριστώ».