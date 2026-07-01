Κατά των δραστών των εμπρηστικών επιθέσεων σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη στράφηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός καταδίκασε απερίφραστα τα τυφλά χτυπήματα με γκαζάκια, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για τη σύλληψη και την παραπομπή των υπαιτίων στη Δικαιοσύνη.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης έκανε λόγο για στοιχεία που δεν έχουν αντιληφθεί τις συνέπειες των πράξεών τους, ενώ παράλληλα εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως πέρα από τη γυναίκα που νοσηλεύεται διασωληνωμένη, σοβαρή κρίνεται και η κατάσταση μιας δεύτερης γυναίκας.

«Ακόμα και με τα γκαζάκια κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι οι ενέργειες αυτές συνιστούν ευθεία απειλή για τη ζωή ανυποψίαστων πολιτών: «Πρόκειται για τους γνωστούς ανόητους και αμετανόητους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως, ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια, ούτε από το τι συμβαίνει στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια, ούτε τι σημαίνει τρομοκρατική ενέργεια. Ακόμα και όταν παίζεις με τα γκαζάκια κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές».

Συνδέοντας τα χτυπήματα με την ευρύτερη κατάσταση της ασφάλειας στη συμπρωτεύουσα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εκτίμησε πως η μεταφορά της δράσης των συγκεκριμένων ομάδων σε αστικό περιβάλλον αποτελεί αποτέλεσμα της αποτελεσματικής αστυνόμευσης εντός των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

«Επειδή στη Θεσσαλονίκη, τα τελευταία χρόνια τελείωσαν οι καταλήψεις στα πανεπιστήμια, όλα αυτά τα οποία έκαναν και είχαν καταλάβει αίθουσες, τελείωσε κάθε ανομία μέσα στο πανεπιστήμιο και έχει περιοριστεί πλέον η δράση τους, τώρα επέλεξαν να κάνουν αυτές τις καταδρομικές επιθέσεις», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Μήνυμα για αυστηρή τιμωρία

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο υπουργός κατέστησε σαφές ότι η πολιτεία θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την πάταξη αυτών των φαινομένων, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων από τα ελληνικά δικαστήρια.

«Τους αξίζει ένα πράγμα: αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη Δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα δίκαιη δίκη για να μάθουν να μην παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές».