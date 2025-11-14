Επιμέλεια-Ρεπορτάζ: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σχολιάζοντας στο Action 24 την υπόθεση των Βοριζίων, περιέγραψε τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής στην Κρήτη.

Όπως τόνισε, η έρευνα για τη δολοφονία στα Βορίζια έχει πλέον ολοκληρωθεί: «Η υπόθεση εξιχνιάστηκε πλήρως. Έχουν συλληφθεί όλοι όσοι είχαν συμμετοχή, με οποιονδήποτε τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έχουν κατασχεθεί «πολλά όπλα» και ότι «όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι πλέον υπό κράτηση».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της οπλοκατοχής στην περιοχή, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσα ένα αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο: «Θα βρεθώ στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες για να ανακοινώσω τα μέτρα που προωθούμε, ώστε να περιοριστεί η παράνομη κατοχή όπλων. Η Κρήτη γενικά δεν έχει υψηλή εγκληματικότητα, όμως το πρόβλημα εντοπίζεται στα χωριά γύρω από τον Ψηλορείτη – βόρεια και νότια, από τις Καμάρες μέχρι τα Βορίζια».

Παράλληλα, μίλησε για ένα οργανωμένο κυβερνητικό σχέδιο με στοχευμένες επιχειρήσεις, που σε συνδυασμό με νέα νομοθετική ρύθμιση «θα ανοίξει τον δρόμο για τον αφοπλισμό όσων κατέχουν όπλα παράνομα και θα βοηθήσει να αλλάξει το κλίμα στην περιοχή».

Αναφερόμενος στα μέτρα που έρχονται, ο υπουργός διευκρίνισε ότι πλέον στις αυστηρές ποινές δεν θα συμπεριλαμβάνονται μόνο τα πολεμικά όπλα: «Προχωρούμε στην ένταξη και των πιστολιών και των περιστρόφων στο καθεστώς αυξημένων κυρώσεων». Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι οι «μπαλωθιές» σε κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως γάμοι και βαφτίσεις, θα ποινικοποιούνται, με ευθύνη –και– του διοργανωτή της εκδήλωσης.

«Οι Antifa στην Ελλάδα δεν έχουν τρομοκρατική δράση»

Σε σχέση με δημοσιεύματα που θέλουν δύο ελληνικές ομάδες Antifa —την «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα» και την «Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη»— να περιλαμβάνονται σε λίστα των ΗΠΑ με τρομοκρατικές οργανώσεις, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ήταν σαφής:

«Μια ομάδα μπορεί να χαρακτηριστεί τρομοκρατική μόνο όταν προβαίνει σε εκρήξεις, σε ανθρωποκτονίες ή σε άλλες βαριές εγκληματικές ενέργειες. Δεν γνωρίζω ακριβώς τι αναφέρει το δημοσίευμα, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι οι ΗΠΑ θέλουν να αντιμετωπίσουν αυστηρά τον χώρο των Antifa, λόγω της ιδεολογίας τους».

Ο υπουργός υπογράμμισε πως η ελληνική πραγματικότητα είναι διαφορετική: «Οι Antifa υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα βλέπουμε μόνο μια αταβιστική δραστηριότητα, χωρίς στοιχεία τρομοκρατικής δράσης». Παράλληλα, επανέλαβε ότι δεν έχει σαφή εικόνα για τις στοχεύσεις της αμερικανικής κυβέρνησης στο συγκεκριμένο ζήτημα.