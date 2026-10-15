Δέσμη αυστηρών μέτρων για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και της παράνομης στοίβαξης μεταναστών σε διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός αποκάλυψε την κατάθεση νέας νομοθετικής διάταξης που θα απαγορεύει τις παράνομες μισθώσεις και υπομισθώσεις, προαναγγέλλοντας ταυτόχρονα ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις εξώσεων, άμεσες απελάσεις παραβατικών αλλοδαπών, αλλά και την αυστηροποίηση των ποινών για τις τηλεφωνικές απάτες που μετατρέπονται σε κακουργήματα.

Τέλος στα διαμερίσματα-«γκέτο» στο κέντρο της Αθήνας

Τη δραστική παρέμβαση της Πολιτείας στο φαινόμενο της εκμετάλλευσης και της άναρχης διαμονής μεταναστών σε γειτονιές του κέντρου της πρωτεύουσας εξήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Περιγράφοντας την πραγματικότητα που επικρατεί σε περιοχές όπως τα Πατήσια και ο Άγιος Παντελεήμονας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αποκάλυψε το «μοντέλο» που εφαρμόζουν επιτήδειοι:

«Στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν Έλληνες που διαθέτουν διαμερίσματα. Τα διαμερίσματα αυτά τα νοικιάζει ένας αλλοδαπός, ο οποίος στη συνέχεια χρεώνει από 10 έως 30 ευρώ τη βραδιά σε έναν φουκαρά μετανάστη για να κοιμηθεί. Το αποτέλεσμα είναι να μαζεύονται έως και 30 άτομα μέσα σε ένα μόνο διαμέρισμα», τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, το Υπουργείο φέρνει άμεσα ειδική νομοθετική διάταξη που απαγορεύει αυτού του είδους τις μισθώσεις και υπομισθώσεις, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. προετοιμάζει εκτεταμένες επιχειρήσεις για την απομάκρυνση των ενοίκων και την ταυτόχρονη ενισχυμένη φύλαξη των γειτονιών και των πλατειών.

«Φέρνουμε διάταξη να απαγορευθούν οι μισθώσεις και υπομισθώσεις και ξεκινούν επιχειρήσεις ώστε να τους πετάξουμε έξω», είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

«Όποιος εγκληματεί θα φεύγει από τη χώρα»

Ο Υπουργός ξεκαθάρισε τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στους μετανάστες που εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες, υπογραμμίζοντας ότι η κοινωνική ειρήνη στις επιβαρυμένες περιοχές θα αποκατασταθεί πλήρως.

«Όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται, ακόμα και αν έχουν περιοριστικούς όρους, πρέπει να φεύγουν από την Ελλάδα. Δεν ήρθε κάποιος εδώ για να εγκληματεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε ότι οι υφιστάμενοι χώροι κράτησης της ΕΛ.ΑΣ. για άτομα υπό απέλαση θα γεμίσουν με όσους έχουν υποπέσει σε αξιόποινες πράξεις.

Συμπλήρωσε πως στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει μια ομάδα μεταναστών με εγκληματική συμπεριφορά που δεν ήρθαν στη χώρα για να εργαστούν, διαβεβαιώνοντας ότι το επόμενο διάστημα η ασφάλεια θα γίνει απτή πραγματικότητα για τους κατοίκους.

Κακούργημα οι τηλεφωνικές απάτες «Ακόμα και για ένα ευρώ»

Παράλληλα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στο μπαράζ συλλήψεων για υποθέσεις τηλεφωνικών απατών, αποκαλύπτοντας ότι «μέρα παρά μέρα συλλαμβάνονται 8 Ρομά σε σπίτια που έχουν μετατραπεί σε οργανωμένα τηλεφωνικά κέντρα».

Για την οριστική πάταξη του φαινομένου, προαναγγέλθηκε αυστηρή νομοθετική ρύθμιση: