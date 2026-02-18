Για πρόβλημα υπερπληθυσμού στις φυλακές έκανε λόγο, σε συνέντευξη που παραχώρησε, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προαναγγέλοντας τη δημιουργία οκτώ νέων φυλακών, τη μεταφορά των φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο. Παράλληλα, απάντησε και για τις κάμερες της Τροχαίας που κόβουν κλήσεις.

«Έχουμε εξασφαλίσει πόρους για κατασκευή οκτώ νέων φυλακών»

«Έχουμε μεγάλο πρόβλημα στις φυλακές καθώς υπάρχει πολύς κόσμος από την αυστηροποίηση των ποινών και σε πολύ παλιές υποδομές», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης, για να προσθέσει ότι «Η τελευταία φυλακή ήταν αυτή της Δράμας που χτίστηκε πριν από 10 χρόνια. Έχουμε εξασφαλίσει πόρους για κατασκευή 8 νέων φυλακών και σε λίγο ξεκινάει η εφαρμογή για το βραχιολάκι ώστε όσοι έχουν ήπιες ποινές π.χ. για οικονομικά εγκλήματα, να μην εκτίουν ποινές στη φυλακή». Παράλληλα, ως «εξαιρετικά επικίνδυνο» χαρακτήρισε το περιστατικό με τον θάνατο κρατουμένου στις φυλακές Δομοκού.

Οι φυλακές Ασπροπύργου θα αντικαταστήσουν αυτές του Κορυδαλλού

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε ότι οι φυλακές Ασπροπύργου πρόκειται να αντικαταστήσουν αυτές του Κορυδαλλού και θα είναι έτοιμες γύρω στο 2030, ενώ σωφρονιστικά καταστήματα θα κατασκευαστούν επίσης σε Φιλιάτες, Μεγαλόπολη που θα είναι μικτής χρήσης και δυτική Μακεδονία.

Για τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αναφερόμενος στα επεισόδια που συνέβησαν το βράδυ της Τρίτης και την επέμβαση της αστυνομίας στο ΑΠΘ , ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι «δεν έχουμε πια καταλήψεις και καταστροφές στα πανεπιστήμια και ορισμένοι δεν θέλουν να το αντιληφθούν αυτό. Μετά τα επεισόδια του περασμένου Σαββάτου η διοίκηση του ΑΠΘ αποφάσισε να κλείνει το πανεπιστήμιο στις 10 το βράδυ, κάποιοι πήγαν να το τεστάρουν και οι πρυτανικές Αρχές κάλεσαν την αστυνομία να εφαρμόσει την απόφαση».

Ποιες κάμερες κόβουν κλήσεις

Απαντώντας σε ερώτηση για τις κάμερες στους δρόμους και ποιες κόβουν κλήσεις, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε αρχικά ότι «η ΕΛΑΣ δεν στέλνει SMS και όποτε χρειαστεί να επικοινωνήσει εγγράφως αυτό γίνεται με αλληλογραφία».

«Αυτή τη στιγμή τοποθετούνται οι 300 κάμερες της περιφέρειας. Από τον Ιούνιο θα βεβαιώνουν μόνο για το κόκκινο σε διασταυρώσεις. Έχουν μπει 8 κάμερες με Τεχνητή Νοημοσύνη που βεβαιώνουν κλήσεις για αρκετές παραβάσεις. Δουλεύουν πιλοτικά ένας μικρός αριθμός καμερών στα λεωφορεία του ΟΣΥ που βεβαιώνουν για λεωφορειολωρίδα. Έχουμε και της Αττικής Οδού που έρχονται οι κλήσεις στον φάκελο του Gov.gr», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός, για να προσθέσει ότι «Όλα αυτά θα μπουν στο συντονιστικό ΟΔΥΣΣΕΑΣ ώστε να γίνεται συγκέντρωση επεξεργασία και να στέλνονται οι κλήσεις».

Τα 8 σημεία που βρίσκονται οι νέες κάμερες ΑΙ

• Δήμος Αθηναίων – Πανεπιστημίου και Λ. Βασ. Σοφίας

• Δήμος Αγίας Παρασκευής – Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου

• Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου – Λ. Μαραθώνος και Φλέμινγκ

• Δήμος Καλλιθέας – Λ. Συγγρού και Αγίας Φωτεινής

• Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης – Λ. Ποσειδώνος και Ερµού

• Δήμος Αλίμου – Λ. Ποσειδώνος και Λ. Αλίµου

• Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης – Λ. Βουλιαγµένης και Τήνου

• Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού – Λ. Κηφισίας και Εθν. Αντιστάσεως