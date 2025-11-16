Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

«Ήρθε η ώρα να ξεριζώσουμε αυτό το κακό», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤNEWS, αναφερόμενος στο πρόσφατο αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια.

Ο υπουργός τόνισε ότι στο επίκεντρο της προσοχής της αστυνομίας βρίσκονται απομακρυσμένες περιοχές του Ψηλορείτη, όπου επικρατούν, όπως είπε, παραβατικές νοοτροπίες. Παράλληλα, επανέλαβε ότι ετοιμάζονται νομοθετικές αλλαγές για το καθεστώς οπλοκατοχής, τις οποίες θα ανακοινώσει ο ίδιος μέσα στις επόμενες ημέρες στην Κρήτη. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργούνται και ειδικές υπηρεσίες που θα ασχοληθούν με τον έλεγχο και τη διαχείριση όπλων και πυρομαχικών.

«Έχουν επικρατήσει αντιλήψεις που στηρίχθηκαν στην ανοχή», σημείωσε χαρακτηριστικά. «Πρέπει να τις ξεριζώσουμε, ακόμη και ως νοοτροπία. Από τις “μπαλωθιές” μέχρι τον τρόπο που κάποιοι επιλέγουν να λύνουν τις διαφορές τους».

Κριτική στην αστυνομική αντίδραση

Αναφερόμενος στην αρχική αντίδραση της αστυνομίας στο περιστατικό στα Βορίζια, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι «είναι ουτοπία να πιστεύουμε ότι οι αστυνομικοί μπορούν να προλαβαίνουν τις βεντέτες. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επιβάλλουμε την πρόληψη και να αλλάξουμε τη νοοτροπία. Πρέπει να ξεριζώσουμε την αντίληψη ότι οικογένειες με χρήματα και όπλα μπορούν να επιβάλλουν τα συμφέροντά τους».

Τηλεφωνικές απάτες

Ο υπουργός επισήμανε ότι οι τηλεφωνικές απάτες «προέρχονται από συγκεκριμένες κατευθύνσεις, όπως ομάδες Ρομά», επισημαίνοντας ότι η αστυνομία έχει θέσει στο στόχαστρο συγκεκριμένες εγκληματικές οργανώσεις, όπως αυτή του Ζευγολατιού Κορινθίας. «Θα χτυπήσουμε ακριβώς στην καρδιά», ανέφερε, τονίζοντας την ανάγκη για ενημέρωση των πολιτών.

Πρώτες καταδίκες και Πολυτεχνείο

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες καταδίκες μελών του Ρουβίκωνα για ανάρτηση πανό μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, διερωτήθηκε: «Γιατί έπρεπε να το κάνουν εκεί; Εκπροσωπούν τον λαό; Ήρθαν να δείξουν ότι αγνοούν τον νόμο;». Επιπλέον, κάλεσε «να επικρατήσει η λογική» εν όψει της επερχόμενης επετείου του Πολυτεχνείου, τονίζοντας ότι «δεν είναι γιορτή για να καταστρέφουν».

Επιχειρήσεις κατά της Greek Mafia

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην αντιμετώπιση της Greek Mafia, σημειώνοντας ότι «οι κατηγορούμενοι προκαλούν προβλήματα στην οικονομία και την εικόνα της χώρας». Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοΐδη, η αρμόδια νέα υπηρεσία έχει συλλάβει 1.500 άτομα μέσα σε ένα χρόνο, εκ των οποίων 550 έχουν προφυλακιστεί. «Φόνοι δύο δεκαετιών που ήταν ανεξιχνίαστοι τώρα εξιχνιάζονται. Εξολοθρεύονται και νέες γενιές εκτελεστών», πρόσθεσε.

Αστυνόμευση σε οικισμούς Ρομά

Για την αστυνόμευση σε περιοχές με πληθυσμούς Ρομά, ο υπουργός υπογράμμισε ότι «το πρώτο βήμα είναι η παρουσία εντός των οικισμών, ώστε να γίνει κατανοητό ότι δεν υπάρχουν άβατα». Στην Αττική, όπως ενημέρωσε, ξεκίνησε χθες η εφαρμογή του μέτρου, με 120 αστυνομικούς να αναπτύσσονται σε κρίσιμες περιοχές της Δυτικής Αττικής. «Ναρκωτικά, όπλα, πυροβολισμοί, ακόμα και μικρά αυτοκίνητα που μετατρέπονται σε κλαμπ και διαταράσσουν την κοινωνία, όλα αυτά δεν έχουν θέση στην κοινωνία», κατέληξε.