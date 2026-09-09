Την άμεση καθιέρωση του ηλεκτρονικού βραχιολιού επιτήρησης για όλους όσους αντιμετωπίζουν κατηγορίες ενδοοικογενειακής βίας και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι με το νέο σύστημα η Αστυνομία θα παρακολουθεί ψηφιακά αν ο θύτης πλησιάζει το θύμα, ενώ σε περίπτωση υποτροπής θα οδηγείται αμέσως στη φυλακή.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις σαρωτικές αλλαγές που έγιναν στην ΕΛ.ΑΣ. μετά τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, στη θεαματική μείωση των θανατηφόρων τροχαίων τον Αύγουστο, στις αστυνομικές επιχειρήσεις για τις ρευματοκλοπές, αλλά και στις εξελίξεις στην υπόθεση της Marfin.

Καθιέρωση ηλεκτρονικού βραχιολιού για δράστες ενδοοικογενειακής βίας

Όπως εξήγησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οι διαδικασίες για την εφαρμογή του μέτρου του ηλεκτρονικού βραχιολιού βρίσκονται σε εξέλιξη και οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν επίσημα εντός των επομένων ημέρων:

«Προχωράμε να καθιερώσουμε το μέτρο με το βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι. Σήμερα δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν, παρά την εισαγγελική εντολή, πλησιάζουν τα θύματά τους. Τώρα θα φαίνεται αν ο δράστης θα πλησιάζει και εφόσον είναι υπότροπος θα φυλακίζεται. Οι διαδικασίες έχουν ξεκινήσει και οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα», σημείωσε ο υπουργός.

Η τομή της υπόθεσης Κυριακής Γρίβα και τα νέα πρωτόκολλα

Αναφερόμενος στη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης της Κυριακής Γρίβα, ο κ. Χρυσοχοΐδης παραδέχτηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ότι η ημερομηνία του Απριλίου 2024 «σημάδεψε την Αστυνομία, τη δράση της και τον κοινωνικό της ρόλο», συμπληρώνοντας πως σημειώθηκε «τόση πολλή αδράνεια και τόσα πολλά λάθη μέσα σε ελάχιστα λεπτά».

Ωστόσο, τόνισε ότι έκτοτε το τοπίο στην ΕΛ.ΑΣ. έχει αλλάξει ριζικά.

Όπως είπε, έχουν τεθεί σε λειτουργία 63 Ειδικά Γραφεία Ενδοοικογενειακής Βίας σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, έχει ενεργοποιηθεί το δίκτυο ασφαλών οικιών (safe houses) για τη φιλοξενία γυναικών-θυμάτων και των παιδιών τους και έχει θεσπιστεί αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο, σε συνεργασία με δικαστές και εισαγγελείς.

Παράλληλα, ανακοίνωσε τη διοργάνωση Διεθνούς Φόρουμ στην Αθήνα με τη συμμετοχή θεσμικών και επιστημονικών φορέων, το οποίο θα καταλήξει στην υπογραφή Διεθνούς Διακήρυξης για την καταπολέμηση του φαινομένου σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Θεαματική μείωση των θανατηφόρων τροχαίων τον Αύγουστο

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός για την οδική ασφάλεια κατά τη θερινή περίοδο.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, οι νεκροί από τροχαία τον Αύγουστο μειώθηκαν στους 34, έναντι 69 θυμάτων την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στο πρώτο οκτάμηνο διενεργήθηκαν περισσότερα από 2 εκατομμύρια αλκοτέστ (έναντι 1 εκατομμυρίου πέρυσι). Το ποσοστό των οδηγών που εντοπίστηκαν πάνω από το όριο υποχώρησε στο 0,9% (από 2,1%).

Όσον αφορά τα πατίνια, το 2024 δεν καταγράφηκαν νεκροί, το 2025 καταγράφηκαν 2 νεκροί, ενώ για το 2026 καταγράφεται 1 νεκρός και 2 σοβαρά τραυματίες. Συνολικά βεβαιώθηκαν 11.000 παραβάσεις σε 6.000 ελέγχους.

Επιπλέον, ο Υπουργός επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή λειτουργούν 6 κάμερες βεβαίωσης παραβάσεων, 380 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την τοποθέτηση επιπλέον 1.000 καμερών.

Ρευματοκλοπές, Αστυνομικό τμήμα Μάνδρας και η υπόθεση Marfin

Αναφορικά με το ζήτημα των ρευματοκλοπών, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε ότι εκτός από τις μικρής κλίμακας κλοπές στη Δυτική Αττική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος διεξάγει διεισδυτικές έρευνες για μεγάλες επιχειρήσεις που προβαίνουν σε τεράστιες ρευματοκλοπές, αλλά και για κυκλώματα που κλέβουν μετασχηματιστές από αγροκτήματα.

Για το βίαιο περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας, ο υπουργός υπογράμμισε το πρόβλημα διαχείρισης ατόμων με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, σημειώνοντας ότι οι αστυνομικοί βρέθηκαν σε θέση νόμιμης άμυνας απέναντι σε ένα ανεξέλεγκτο και βίαιο άτομο.

Τέλος, για την πολύκροτη υπόθεση της Marfin, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ήταν ντροπή για την αστυνομία και τη δημοκρατία ότι δεν υπήρχε απάντηση σε τρεις φόνους. Οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και σύντομα θα υπάρχουν αποτελέσματα που θα διαβιβαστούν στη Δικαιοσύνη».