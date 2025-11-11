Ο γ.γ. της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε., Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνέντευξή του στη ΕΡΤNews το βράδυ της Δευτέρας, αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις για τις ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, είπε ότι οι «πανηγυρισμοί εκ μέρους της κυβέρνησης κι ορισμένων άλλων κομμάτων θα πρέπει κάπως να μετριαστούν» και εξέφρασε την ανησυχία του ΚΚΕ.

Όπως εξήγησε «η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος του αμερικάνικου πανάκριβου LNG, πύλη προς την Ευρώπη, θα έχει πολλά αρνητικά αποτελέσματα για τα λαϊκά στρώματα, για τον ελληνικό λαό και από οικονομικής απόψεως, αλλά και από την άποψη ζητημάτων υπεράσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας».

Αναφέρθηκε στους ανταγωνισμούς μεγάλων δυνάμεων και ισχυρών συμφερόντων στην περιοχή σημειώνοντας «ο ελληνικός λαός θα βρεθεί στο μέσο αυτού του κυκλώνα» ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ακόμα πιο ενεργούς εμπλοκής της Ελλάδας στους ανταγωνισμούς αυτούς.

Είπε, μεταξύ άλλων, ότι από αυτές τις εξελίξεις «οικονομικά οφέλη θα έχουν οι εφοπλιστές, μονοπωλιακοί ενεργειακοί όμιλοι οι οποίοι εμπλέκονται και παίρνουν κομμάτι από αυτή την πίτα» και όχι ο ελληνικός λαός για τον οποίο «θα σημαίνει ενεργειακή φτώχεια».

Σχετικά με το αν η αμερικανική παρουσία συνιστά μια πρόσθετη γεωπολιτική ασφάλεια είπε «πότε υπήρξε ασφαλής η Ελλάδα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας από την παρέμβαση των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και όλων αυτών;».

Ερωτηθείς αν η παρουσία στη χώρα ισχυρών αμερικανικών εταιρειών, Chevron, Exxon Mobil, θα αποτελέσει και μια ασπίδα προστασίας των εθνικών ζητημάτων, σε σχέση με την Τουρκία, απάντησε πως «το αντίθετο θα συμβεί. Δεν είναι μόνο η παράδοση του φυσικού μας πλούτου και των εξορύξεων σε μια αμερικάνικη εταιρεία και το τι σημαίνει αυτό. Το κύριο είναι ότι δεν υπερασπίζονται, ούτε μπορούν να υπερασπιστούν την ασφάλεια και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Αυτό θα είναι το όχημα και η ύπαρξη αυτών των εταιρειών λόγω και της πολιτικής των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ για πορεία συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο και στην Αν. Μεσόγειο με την Τουρκία. Η συνεκμετάλλευση, όμως, προϋποθέτει παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων».

Στην ερώτηση αν το ενεργειακό deal σε συνδυασμό με την πενταμερή (Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος, Ισραήλ, ΗΠΑ) θα είναι συνδιαχείριση στο Αιγαίο απάντησε «όχι μόνο αυτό. Θα ανοίξουν όλα τα θέματα». Υπογράμμισε ότι ο ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει την εκχώρηση κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «εναλλακτική είναι να αλλάξει χέρια η διακυβέρνηση, η εξουσία αυτής της χώρας και να οδηγηθούμε σε άλλες λύσεις με συνολική αλλαγή του κοινωνικού συστήματος».

«Το καπιταλιστικό κέρδος είναι ο πυρήνας του κακού, άμα λείψει αυτό και έχουμε κοινωνικοποιημένες εταιρείες, όταν υπάρχει ένα κράτος με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό για το πώς θα αξιοποιήσει τους υδρογονάνθρακες, τα ορυκτά, όλο τον φυσικό πλούτο της χώρας, τότε μπορεί να το βάλει στην υπηρεσία του λαϊκού συμφέροντος», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς αν συμφωνεί ο εν εξελίξει διάλογος να καταλήγει στη Χάγη με μόνη διαφορά την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ απάντησε «το πρόβλημα δεν είναι η Χάγη και τα δικαστήρια. Το ζήτημα είναι να αλλάξει ρότα συνολικά πορεία η χώρα μας, όπως πιστεύουμε, αντίστοιχα παλεύει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας, να αλλάξει ρότα και η Τουρκία. Και να αλλάξουν ρότα συνολικά, παίρνοντας την εξουσία οι ίδιοι οι λαοί. Μια φιλειρηνική, σοσιαλιστική μια εξουσία γνήσια λαϊκή-εργατική στην Ελλάδα και στην Τουρκία όπως και σε άλλες χώρες της περιοχής θα απέτρεπαν αυτά τα ζητήματα. Τότε θα μπορούσαμε να μιλάμε για μακροχρόνια ειρήνη, για μη υπονόμευση κυριαρχικών δικαιωμάτων του ενός σε βάρος του άλλου».

Σχετικά με την διζωνική-δικοινοτική ομοσπονδία στην Κύπρο και την αντίθεση του ΚΚΕ σε αυτή είπε, μεταξύ άλλων, ότι «όλες οι εξελίξεις από το Σχέδιο Ανάν ως σήμερα έδειξαν ότι η διζωνική-δικοινοτική ομοσπονδία που είχε η ελληνική πλευρά και η κυπριακή πλευρά και εμείς το στηρίζαμε ως συμβιβαστική λύση με κριτήριο, όμως, το ενιαίο κράτος, απεδείχθη ότι ήταν το όχημα για να οδηγηθούμε στη λογική που η Τουρκία και το ψευδοκράτος μιλούν για δύο κράτη».

Ως προς τις Ένοπλες Δυναμεις επισήμανε ότι «πρώτα απ’ όλα ισχυρές ένοπλες λαϊκές δυνάμεις είναι η ψυχή, η καρδιά και ο νους του λαού μας, των στρατευμένων παιδιών του και των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. Ενδιαφέρονται για τον τόπο τους, για την πατρίδα τους θέλουν να τηρούν τον όρκο που έδωσαν για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των συνόρων της Ελλάδας. «Δεν θέλουν να στέλνονται στην Ερυθρά Θάλασσα σε ξένες αποστολές, ΝΑΤΟϊκές ή άλλου είδους και να βάζουν σε εμπλοκή τη χώρα μας, άρα το λαό μας και τα στρατευμένα παιδιά του» πρόσθεσε, μεταξύ άλλων.

Σημείωσε, επίσης, ότι «οι εξοπλισμοί που γίνονται σήμερα δεν γίνονται για τις ανάγκες της άμυνας, των συνόρων μας και την υπεράσπιση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά περισσότερο για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ».

Επισήμανε, ακόμα, ότι «ο οικονομικός πόλεμος και τα οικονομικά συμφέροντα είναι αυτά που φέρνουν και την στρατιωτική εμπλοκή και την πολεμική εμπλοκή και την κατάσταση που σε οδηγεί σε ρήξη, σε σύγκρουση, σε πόλεμο».

Ο Δ. Κουτσούμπας εξήγησε και υπογράμμισε για ποιο λόγο «οι ιδέες του σοσιαλισμού βρίσκουν πρακτικό πεδίο εφαρμογής ακόμα περισσότερο απ’ ό,τι τον προηγούμενο αιώνα».

Ακόμα, αναφέρθηκε στην σημασία για τον λαό και τους εργαζόμενους της ύπαρξης και της δράσης του ΚΚΕ σε όλη την ιστορία του και ιδιαίτερα σήμερα.

Απαντώντας σε ερώτηση για συνεργασίες είπε «συνεργασία με κόμματα αστικά, σοσιαλδημοκρατικά, άλλα κόμματα που ορκίζονται σε αυτό το σύστημα και πάνε να διαχειριστούν αυτή την αντιλαϊκή βαρβαρότητα λέμε “όχι”» και πρόσθεσε:

«Υπάρχει κόμμα που να μην ενδιαφέρεται για την εξουσία, για την κυβέρνηση; Εμείς λέμε ότι θέλουμε να κυβερνήσει η εργατική τάξη, ο λαός με το ΚΚΕ μπροστά. Αυτός είναι ο στόχος μας». Αναφορικά με το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα και το «rebranding», έκανε λόγο για «μια ξοφλημένη υποθεση που πάει να την αναπαλαιώσει».

Δεν απέκλεισε το 2026 να είναι και εκλογική χρονιά, ενώ αναφέρθηκε και στην φάση αναμόρφωσης του πολιτικού συστήματος που αφορά και τον «δεξιό πόλο και την ίδια τη ΝΔ και την σοσιαλδημοκρατία». Στο ενδεχόμενο να ιδρύσει ή να ηγηθεί κόμματος η Μ. Καρυστιανού εξέφρασε κατ’ αρχήν τον σεβασμό και την συμπαράσταση του ΚΚΕ σε όλους τους γονείς των θυμάτων των Τεμπών και στον αγώνα τους. Ανέφερε ότι είναι δικαίωμα κάθε πολίτη να πολιτευτεί και πρόσθεσε:

«Είναι διαφορετικό πράγμα ο σύλλογος, η επιτροπή, η διεκδίκηση, μαζί με τους δικηγόρους, μαζί με τον υπόλοιπο λαό, μαζί με τους μαζικούς φορείς του κινήματός μας της δικαίωσης και διαφορετικό πράγμα ένα πολιτικό κόμμα που πρέπει να μιλήσει για μια σειρά ζητήματα».

Ο Δ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε επίσης και στα πολιτικά κόμματα που «εμφανίζονται και πλασάρονται ως “αντισυστημικά”», προσθέτοντας ότι «αυτά που λένε η κ. Κωνσταντοπούλου ή ο κ. Βελόπουλος είναι με τα μπούνια μέσα στο σύστημα, αυτό υπερασπίζονται τις συμμαχίες του ακόμα και με ψηφοφορίες στη Βουλή».

Είπε, μεταξύ άλλων, ότι «η Ζ. Κωνσταντοπούλου ως προσωποπαγές κόμμα τα βάζει με όλους και ιδιαίτερα με το ΚΚΕ που έχει ένα σταθερό ανατρεπτικό λόγο για όλα τα ζητήματα και βέβαια με τις μονοθεματικές ατζέντες που προβάλλει και με τα επικοινωνιακά σόου γίνεται και το άλλοθι της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως για παράδειγμα με τον “κόφτη” (του χρόνου ομιλίας) στη Βουλή».

Σημείωσε ότι το ΚΚΕ απευθύνεται στο υψηλό ποσοστό αναποφάσιστων που καταγράφεται δημοσκοπικά και καλεί αυτόν τον κόσμο «να συμμετέχει ενεργά και στις εκλογές αλλά και σε όλες τις διαδικασίες του κινήματος και στις εκλογές να ενισχύσει το ΚΚΕ».

Ως προς το ενδεχόμενο «δεύτερης ευκαιρίας» στους κκ. Σαμαρά και Τσίπρα είπε «έχουν δοκιμαστεί και σήμερα τις απόψεις τους μπορεί να τις κρίνει ο καθένας. Δεν είναι μόνο να φύγει ο Μητσοτάκης, πρέπει να σκεφτούν και τι δρόμο πρέπει να ανοίξουν για να τελειώσουμε οριστικά από κάθε είδους Μητσοτάκη».

«Και επειδή πάμε για Συνέδριο, ισχυρό ΚΚΕ είναι η απάντηση. Ισχυρό ΚΚΕ και έτοιμο για όλα, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας για τον σοσιαλισμό» κατέληξε ο Δ. Κουτσούμπας.