Την άμεση καταδίκη των κομμάτων της Βουλής προκάλεσε αναφορά του ανεξάρτητου βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, προερχόμενου από τους «Σπαρτιάτες», Διονύση Βαλτογιάννη στην περίοδο της δικτατορίας των συνταγματαρχών. «Αν θέλετε να ζήσει ο πρωτογενής τομέας δύο είναι οι λύσεις: Ή παραιτείστε και πάμε σε εκλογές ή κάνετε αυτό που έγινε τον Μάρτιο του 1968. Πλήρης διαγραφή αγροτικών χρεών» είπε από το βήμα της ολομέλειας ο κ. Βαλτογιάννης, κατά τη συζήτηση της πρότασης του πρωθυπουργού για σύσταση διακομματικής επιτροπής για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, με βουλευτές να διαμαρτύρονται και να επισημαίνουν ότι τότε ήταν εποχή χούντας.

Εκ μέρους της ΝΔ, ο βουλευτής Φθιώτιδας Ιωάννης Οικονόμου είπε ότι είναι ντροπή να ακούγονται από βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου, που έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, τέτοια πράγματα, να επικαλείται πράξεις της δικτατορίας, οι οποίες πέραν της αναποτελεσματικής οικονομικής της, κλήθηκε μετά να πληρώσει πολλαπλάσια η χώρα. Αλλά, όταν καταστρατηγούνται βασικότερα ζητήματα, τι να συζητήσουμε για οικονομική πολιτική. Νομίζω ότι ήτανε μία απαράδεκτη στιγμή και θα πρέπει να ληφθούν τα δέοντα μέτρα είπε ο κ. Οικονόμου.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος είπε ότι ορθώς υπήρξε αντίδραση: Καταδικάζουμε απερίφραστα οποιασδήποτε αναφορά στα σκοτεινά χρόνια της επταετίας, της δικτατορίας των συνταγματαρχών, μια περίοδος που έχει αποδειχθεί πέραν πάσης ιστορικής αμφισβήτησης, ότι έχει πλήξει και το κράτος δικαίου και την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και την οικονομία και την ανάπτυξη της πατρίδας μας. Τέτοιες δηλώσεις επιστρέφουν το χρόνο και το ρολόι πολλά χρόνια πίσω σε σκοτεινές εποχές, και όλοι μας αγωνιζόμαστε και θα αγωνιζόμαστε να μην επανέλθουν ποτέ» είπε ο κ. Μάντζος.

Τέτοιες αναφορές αποτελούν ντροπή και καταδικάζονται από το σύνολο των κομμάτων είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κ. Μπάρκας σημειώνοντας ότι «τα έχουμε ζήσει και δεν μπορούμε να τα επαναφέρουμε ακόμα και ως μεμονωμένα περιστατικά». Τάχθηκε επίσης υπέρ της αναφοράς του περιστατικού στον πρόεδρο της Βουλής και σχετικής δράσης από τη Διάσκεψη των Προέδρων.

Είναι απαράδεκτο να γίνονται τέτοιες αναφορές στην μαύρη περίοδο της δικτατορίας. Θα το θέσουμε κι εμείς από την πλευρά μας αύριο στην διάσκεψη των προέδρων είπε ο Αλ. Καζαμίας, εκ μέρους της Πλεύσης Ελευθερίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ