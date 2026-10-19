Ξεκίνησε και επίσημα τη λειτουργία του στο Λαύριο ο νέος ελληνικός υπερυπολογιστής «Δαίδαλος», τοποθετώντας την Ελλάδα στη 14η θέση παγκοσμίως μεταξύ των χωρών που διαθέτουν τέτοιας κλίμακας υπολογιστική υποδομή.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, έδωσε το σύνθημα για την ενεργοποίηση του συστήματος, δίνοντας παράλληλα πολιτικό στίγμα στην ομιλία του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη επενδύσεων για το μέλλον έναντι των πιέσεων για ευκαιριακές κρατικές δαπάνες, ανακοίνωσε την ψήφιση νέου πλαισίου προστασίας των ανηλίκων από τους αλγόριθμους των social media και τόνισε τη σημασία της τεχνολογικής αυτονομίας της χώρας.

Η εκδήλωση στο Λαύριο και τα πολιτικά μηνύματα Μητσοτάκη

Σε μια ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στις εγκαταστάσεις στο Λαύριο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου πάτησαν από κοινού το κουμπί για την επίσημη έναρξη λειτουργίας του υπερυπολογιστή «Δαίδαλος».

Αν και η αφορμή ήταν μια κομβική τεχνολογική επένδυση, ο Πρωθυπουργός έδωσε στην τοποθέτησή του σαφές πολιτικό περιεχόμενο. Χωρίς να κατονομάσει την αντιπολίτευση, άφησε αιχμές για όσους ζητούν αύξηση των τρεχουσών κρατικών δαπανών, αντιπαραβάλλοντας τις πιέσεις αυτές με την ανάγκη χρηματοδότησης υποδομών μακροπρόθεσμου οφέλους:

«Σε μια εποχή που ακούμε πολλές φωνές, οι οποίες το μόνο που κάνουν είναι να θέλουν να δαπανούμε χρήματα που δεν έχουμε και δεν αναλογίζονται πόσο σημαντικό είναι να επενδύουμε για το μέλλον. Χωρίς αυτή την υποδομή δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τα άλματα για τη χώρα», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, καλώντας σε ανθεκτικότητα απέναντι σε «πειρασμούς και εύκολες ατάκες».

«Μείνε εδώ, όχι έλα εδώ»: Επενδύσεις, τεχνολογική αυτονομία και Social Media

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα συμπεράσματα της πρόσφατης επίσκεψής του στην Καλιφόρνια, επισημαίνοντας το έντονο ενδιαφέρον ξένων κολοσσών για την ανάπτυξη υποδομών στην Ελλάδα:

Ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές: «Το μήνυμα είναι μείνε εδώ, όχι έλα εδώ. Είδα ένα μεγάλο ενδιαφέρον από ξένες εταιρείες να αναπτύξουν υποδομές στη χώρα μας. Έχουμε τις υποδομές, έχουμε και το ταλέντο», σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα δεν ανταγωνίζεται τις ΗΠΑ στα θεμελιώδη μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά στοχεύει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών.

Τεχνολογική αυτονομία: Προειδοποίησε για τους κινδύνους εξάρτησης από ξένες υπολογιστικές υποδομές, τονίζοντας ότι χωρίς εγχώριες επενδύσεις «είμαστε εκτεθειμένοι στην επιθυμία κάποιου να μας κόψει την πρόσβαση σε υπολογιστική δύναμη».

Προστασία ανηλίκων: Προανήγγειλε την ψήφιση, την ερχόμενη Πέμπτη (22/10), του πιο προχωρημένου θεσμικού πλαισίου προστασίας των παιδιών από τους εθιστικούς αλγόριθμους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Παπαστεργίου: Η Ελλάδα θωρακίζεται απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε ότι, «ο χώρος του Λαυρίου χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα, δεδομένα και ελληνικό ταλέντο για να βάλει τη χώρα στην τεχνητή νοημοσύνη»

«Μέχρι σήμερα θεωρούσαμε ότι οι χώρες έπρεπε να είναι θωρακισμένες με υποδομές στην ενέργεια ή την άμυνα. Σήμερα πρέπει να έχουν θωράκιση από την τεχνητή νοημοσύνη. Η Ελλάδα με τον Δαίδαλο γίνεται η 14η χώρα παγκοσμίως που έχει μια τέτοια υποδομή» σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου και ανακοίνωσε ότι «θα ακολουθήσουν δοκιμές και ρυθμίσεις ώστε τον Δεκέμβριο να δώσουμε τις πρώτες υπηρεσίες»

Οι τεχνικές δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά του «Δαίδαλου»

Ο «Δαίδαλος» προσφέρει υπολογιστική ισχύ που μέχρι σήμερα η ελληνική επιστημονική κοινότητα αναζητούσε αποκλειστικά στο εξωτερικό.

Τα τεχνικά στοιχεία του συστήματος αποτυπώνουν το μέγεθος του εγχειρήματος:

Επιδόσεις: Πέτυχε μετρημένη επίδοση 85,69 petaflops (85,69 τετράκις εκατομμύρια πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο), ισχύς που αντιστοιχεί σε περίπου 85.000 ισχυρούς επιτραπέζιους υπολογιστές .

Ταχύτητα: Όσα εκτελεί ο «Δαίδαλος» σε μόλις ένα λεπτό , ένας συμβατικός υπολογιστής θα χρειαζόταν περίπου δύο μήνες για να τα ολοκληρώσει, ενώ ένας άνθρωπος θα έπρεπε να υπολογίζει για 2,7 δισεκατομμύρια χρόνια.

Αρχιτεκτονική: Κατασκευασμένος από τη Hewlett Packard Enterprise (HPE) , είναι εξοπλισμένος με υπερτσίπ NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip , που συνδυάζουν επεξεργαστή Grace και επιταχυντή γραφικών Hopper.

Βιώσιμη ψύξη: Διαθέτει σύστημα άμεσης υγρής ψύξης μέσω κλειστού κυκλώματος νερού για την απομάκρυνση της θερμότητας από τα τσιπ.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε ότι η Ελλάδα γίνεται η 14η χώρα παγκοσμίως με τέτοιου επιπέδου υποδομή, ανακοινώνοντας πως μετά τις δοκιμές, οι πρώτες υπηρεσίες θα δοθούν στην κυκλοφορία τον Δεκέμβριο.

Ο ρόλος του PHAROS και οι πρακτικές εφαρμογές

Η αξιοποίηση της υπολογιστικής ισχύος του «Δαίδαλου» θα οργανώνεται μέσω του PHAROS, του ελληνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης, στο οποίο ηγείται η ΕΔΥΤΕ με τη συμμετοχή του «Δημόκριτου», του ΕΜΠ, του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», του Υπερταμείου, του ΕΚΕΤΑ, του ΑΠΘ, του ΕΚΠΑ, του ΙΤΕ, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του ΕΚΤ και της ΗΔΙΚΑ.

Πρόσβαση θα έχουν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και δημόσιοι φορείς, με τρεις κεντρικούς πυλώνες: