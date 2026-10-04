Στην Ξάνθη, ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, για την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης, παρέστη την Κυριακή ο Υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Θανάσης Δαβάκης.

Ο κ. Δαβάκης παρακολούθησε τη Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό του Τιμίου Προδρόμου, στην οποία χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμων.

Στη συνέχεια μετέβη στο Ηρώο της πόλης, όπου έγινε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων, ενώ ακολούθως παρακολούθησε την παρέλαση.

Παρευρέθηκαν, επίσης, οι Βουλευτές Σπύρος Τσιλιγγίρης και Μπουρχάν Μπαράν, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Δήμαρχος της Ξάνθης Ευστράτιος Κοντός, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Διοικητής της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) Αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος, εκπρόσωποι κομμάτων, Σωμάτων Ασφαλείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και εκπρόσωποι Συνδέσμων Αποστράτων, Εφέδρων Αξιωματικών, τοπικών φορέων και συλλόγων.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, μετά το πέρας της παρέλασης, δήλωσε:

«Βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην Ξάνθη, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για να τιμήσουμε ένα ιστορικό ορόσημο για τη Θράκη μας.

Η είσοδος των ελληνικών στρατευμάτων στην Ξάνθη στις 4 Οκτωβρίου 1919, επισφράγισε την οριστική ενσωμάτωση της πόλης στον εθνικό κορμό, που επικυρώθηκε ένα χρόνο μετά με τη Συνθήκη των Σεβρών και έθεσε τέλος σε μια μακρά περίοδο δοκιμασιών και αστάθειας.

Η ημέρα αυτή μας υπενθυμίζει το χρέος μας για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και τη συνεχή θωράκιση της πατρίδας μας.

Με σύγχρονες, ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις και με συνετό σχεδιασμό, η Ελλάδα εκπέμπει σήμερα μήνυμα ισχύος, σταθερότητας και ειρήνης».