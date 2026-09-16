H προτείνουσα Βουλή ολοκληρώνει τις επόμενες ώρες την αποστολή της, με τη διεξαγωγή της 2ης ψηφοφορίας, για την αναθεώρηση του συντάγματος. Με την δεύτερη ψηφοφορία «κλειδώνει» η πλειοψηφία με την οποία οι διατάξεις που θα κριθούν αναθεωρητέες θα «μεταφερθούν» στην επόμενη, την αναθεωρητική Βουλή. Οι ψήφοι που θα εξασφαλίσει σήμερα η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, θα καθορίσει την πλειοψηφία που θα απαιτηθεί στην επόμενη, την αναθεωρητική Βουλή, για να αλλάξει το περιεχόμενο κάθε διάταξης που προτείνεται προς αναθεώρηση. Aν η πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγματος λάβει την πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών (151 ψήφοι), όχι όμως και την πλειοψηφία των τριών πέμπτων (180 ψήφοι), η επόμενη Bουλή, κατά την πρώτη σύνοδό της, μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της (180 ψήφοι). Κατά την πρώτη ψηφοφορία που έγινε τον περασμένο Ιούλιο, καμία από τις διατάξεις που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία προς αναθεώρηση δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους. Όλες όμως εξασφάλισαν την πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, με πλειοψηφία που κυμάνθηκε μεταξύ 158 και 161 ψήφων, καθιστώντας το αναθεωρητικό εγχείρημα «ζωντανό».

Μητσοτάκης: Η λογική του “όχι σε όλα” στρέφεται ευθέως κατά του πνεύματος και του γράμματος του Συντάγματος

«Αυτή η σημερινή δεύτερη συζήτηση και ψηφοφορία για την αναθεώρηση του Συντάγματος δεν μας ζητά απλά να επαναλάβουμε τις αρχικές μας θέσεις. Καλεί όλα τα κόμματα να αναστοχαστούν τον διάλογο που μεσολάβησε επιδιώκοντας συγκλίσεις. Φοβάμαι ότι αυτό δεν είναι το πιο πιθανό ενδεχόμενο. Γιατί το ζητούμενο και αυτής της συνεδρίασης θα ήταν ποιες μεγάλες θεσμικές αλλαγές μπορεί να προωθήσει η επόμενη βουλή και με ποια πλειοψηφία», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις πρώτες του κουβέντες στη συζήτηση που εξελίσσεται στην Ολομέλεια στη Βουλή για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι είχε περιγράψει και τον Ιούλιο ως κεντρικό στόχο η χώρα να αποκτήσει ένα σύγχρονο Σύνταγμα και συνεχάρη τα μέλη της ΚΟ της ΝΔ που συμμετείχαν στη διαδικασία και όλους τους βουλευτές που συμμετείχαν στην επιτροπή.

Ο κ. Μητσοτάκης κατέδειξε αντίφαση στη στάση βουλευτών στην επιτροπή και στην ολομέλεια. «Προτείναμε την αλλαγή 33 διατάξεων. Ποιο είναι το συμπέρασμα μετά την πρώτη ψηφοφορία; Την παντελώς αδιέξοδη τακτική συνολικά της αντιπολίτευσης. Καμία δεν συγκέντρωσε τις 180 ψήφους. Γιατί έγινε αυτό; Γιατί ακόμα και δυνάμεις που στον πολιτικό τους λόγο αυτοπροσδιορίζονται ως τάχα υπεύθυνες, υποτάχθηκαν στο τυφλό όχι ή στο αμήχανο “ναι μεν αλλά”. Μιλώ για το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη που έφτασε στο σημείο να μην υπερψηφίζετε -κ. Ανδρουλάκη- τομές με τις οποίες συμφωνείτε μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση. Θα μπορούσαμε να είχαμε φέρει και πρόταση που εσείς φέρατε. Και πάλι θα φτάνατε στο σημείο να καταψηφίσετε δικές σας προτάσεις. Η λογική του “όχι σε όλα” στρέφεται ευθέως κατά του πνεύματος και του γράμματος του Συντάγματος», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι ο συνταγματικός νομοθέτης θέλει να λάβει υπόψη του ο πολίτης τις προτάσεις των κομμάτων για το Σύνταγμα και για αυτό μεσολαβούν οι εκλογές. «Κύριε Ανδρουλάκη καταστρατηγείτε το Σύνταγμα. Είναι ευθεία ομολογία ότι η ΝΔ θα κερδίσει και τις επόμενες εκλογές. Είναι όμως μια θέση η οποία είναι και αδιέξοδη και ανιστόρητη. Γιατί αν θυμηθούμε τη συνταγματική αναθεώρηση 1999-2000 θα διαπιστώσετε ότι τότε η ΝΔ ως αξιωματική αντιπολίτευση φέρθηκε με μεγάλη υπευθυνότητα. Συζήτηση, διαβουλεύθηκε, συμφώνησε με αλλαγές στην πρώτη βουλή και στην αναθεωρητική βουλή. Αυτό που έκανε τότε η ΝΔ αναρωτιέμαι, εσείς γιατί δεν είσαστε σε θέση να το κάνετε σήμερα;», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Είπε επίσης ότι ακούγεται παράλογο να μην κατοχυρώνεται συνταγματικά η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και τα δύο κόμματα να μην μπορούν να συμφωνούν στην επιστολική ψήφο, να συνδυάζεται η απόδοση και αμοιβή των δημοσιών υπαλλήλων με την αξιολόγηση.

«Αυτά τα δύο κόμματα τα οποία στο παρελθόν συνεργάστηκαν για να αποκρούσουν το φάσμα της χρεοκοπίας, σήμερα να μην συμφωνείτε ότι αυτή η χώρα να μην είναι σε θέση να κατοχυρώσει αντίβαρα σε τέτοιους κινδύνους. Κι όμως όλα αυτά τα καταψηφίζετε όπως και ένα ώριμο αίτημα που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική αλλαγή του άρθρου 86, την κατάργηση της δυνατότητας να στήνονται κάθε λίγο κάλπες. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία τύλιγαν με καχυποψία την πολιτική. Θα μπορούσαμε να τα λύσουμε τώρα ενώ εσείς επιλέγετε να τα παραπέμψετε στις καλένδες», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης

Όποιος ψηφίσει όχι ή παρών θα στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο

«Δεν συζητούμε καθόλου και δεν φαίνεται να έχουμε πλειοψηφία, για την τεχνητή νοημοσύνη ώστε να τίθεται πάντα στην υπηρεσία του ανθρώπου», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «όποιος ψηφίσει όχι ή παρών θα έχει ουσιαστικά στερήσει από την χώρα την ευκαιρία να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο».

Πρόσθεσε πως πρόκειται για μία ακόμα επιλογή μηδενισμού των πάντων και έφερε ως παράδειγμα τη ΔΕΘ. Είπε ότι ο πολίτης είδε από τη μία πλευρά μέτρα κοστολογημένα και έχοντας ως διαβατήριο αξιοπιστίας μια συνεπή πολιτική.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε συγκεκριμένα μέτρα όπως την αύξηση του κατώτατου μισθού, το επίδομα στους συνταξιούχους, τον κουμπαρά για τη νέα γενιά και άλλες βασικές εξαγγελίες που έκανε στη ΔΕΘ.

«Στη Θεσσαλονίκη έθεσα και με ευθύνη τους στόχους μας για την Ελλάδα του 2030 με δείκτες πολύ συγκεκριμένους», επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης «ώστε επιτέλους η νέα γενιά να μην παίρνει στους ώμους της τα χρέη της προηγούμενης».

«Μίλησα ρεαλιστικά για το σήμερα και το αύριο. Τι διαπιστώθηκε από την άλλη; Μια ανακύκλωση ακοστολόγητων και συχνά αντιφατικών υποσχέσεων με δύο όψεις. Τη δική σας κ. Ανδρουλάκη, και νέο ΕΚΑΣ, και 13ο μισθό, και 13η σύνταξη, και μείωση ΦΠΑ και μείωση κόκκινων δανείων. Δεν θα μπω στη λογική της κοστολόγησης. Οι πολίτες καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι αυτό που τους τάζει σήμερα μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών οδηγεί τη χώρα στη σίγουρη συνταγή της χρεοκοπίας. Υπήρξε και μία δεύτερη όψη, αυτή που παλιά λεγόταν αυταπάτη, επιστρέφει ως απάτη. ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ είστε δύο όψεις του ίδιου νομίσματος όσο και αν προσπαθείτε να διαφοροποιηθείτε. Επειδή κανείς δεν πιστεύει ότι θα κληθείτε να εφαρμόσετε αυτά που λέτε , σας αντιμετωπίζει με μειωμένη αξιοπιστία. Το δίλημμα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Τελικά οδηγείτε και οι δύο τη χώρα στο ίδιο αδιέξοδο. Μικρή σημασία έχει αν οι πολέμιοι της ΝΔ θέλουν ή δεν θέλουν να συνεργαστούν μέσα σε ένα εφιαλτικό σενάριο ακυβερνησίας, να συμπλεύσουν πιθανώς με τα άκρα του λαϊκισμού. Η Ελλάδα έχει περισσότερο από ποτέ ανάγκη από ομαλότητα. Ιδίως σε έναν τόσο ταραγμένο κόσμο όπου κάθε γεωπολιτική αλλαγή έχει συνέπειες», συνέχισε.

«Στα όπλα ενός κράτους που θέλει να πλέει με ασφάλεια στα ταραγμένα νερά θα προσέθετα και τη θεσμική κανονικότητα. Γι’ αυτό διαψεύδονται και όσοι είχαν προβλέψει πρόωρες κάλπες. Για σκεφτείτε να ήμασταν τώρα σε προεκλογική περίοδο. Με το πετρέλαιο να έχει πάρει την ανιούσα, με δύο πολέμους σε εξέλιξη, την Ευρώπη σε αμηχανία και με μία πρωτοφανή κρίση στην αγορά ομολόγων με την Ελλάδα φάρο σταθερότητας. Δικαιώνει την απόφασή μας να ξεπληρώσουμε πιο γρήγορα το δημόσιο χρέος. Ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος. Αλλά δεν θα βάλω το κομματικό συμφέρον πάνω από το συμφέρον της πατρίδας. Οι εσωτερικές εξελίξεις να καθορίζονται σε συνθήκες ηρεμίας με τελικό κριτήριο τις ικανότητες του καθενός. Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά κάθε δυσκολίας», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Η ισχυρή Ελλάδα είναι πρώτα από όλα η Ελλάδα στην οποία θα αισθάνονται ισχυροί οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Η σημερινή διαδικασία στη Βουλή καθίσταται μία ύστατη δοκιμασία αξιοπιστίας και ευθύνης απέναντι στις μεγάλες θεσμικές αλλαγές τις οποίες όλοι έχουμε δεχθεί ότι είναι αναγκαίες. Έστω και αυτή την ώρα η αντιπολίτευση, κάθε βουλευτής θα μπορούσε να αναθεωρήσει κάποια στάση του. Ξέρω ότι δεν θα πιάσει τόπο η ευχή μου. Ωστόσο έκανα μια τελευταία προσπάθεια να εξηγήσω τα επιχειρήματά μου», κατέληξε στην ομιλία του ο πρωθυπουργός.

Η θέση της αντιπολίτευσης

Η αντιπολίτευση έχει καταστήσει σαφές ότι δεν προτίθεται να δώσει «λευκή επιταγή» στην επόμενη κυβερνητική πλειοψηφία για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Τη στάση της έχει επικρίνει η Νέα Δημοκρατία ενώ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο θέμα αυτό και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στη ΔΕΘ. «Η ιστορία των συνταγματικών αναθεωρήσεων στη χώρα μας καταδεικνύει ότι η επιτυχία μιας αναθεώρησης κρίνεται πρωτίστως από τη στάση της αντιπολίτευσης και λιγότερο από τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Χάνουμε μια ευκαιρία μεγάλη. Θεωρώ ότι κάναμε μια ειλικρινή προσπάθεια να βρούμε διαύλους επικοινωνίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά νομίζω ότι εδώ και πολύ καιρό, έχει καλλιεργηθεί αυτή η λογική πως ό,τι λέει η κυβέρνηση είναι κακό, και αν η κυβέρνηση λέει άσπρο, εμείς θα λέμε μαύρο», έχει δηλώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ιδίως δε για το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο επεφύλασσε ξεχωριστή αναφορά, σημείωσε ότι «έφτασε στο σημείο να δηλώσει ότι ακόμη και αν η Νέα Δημοκρατία υπερψήφιζε την πρότασή του (σ.σ. του ΠΑΣΟΚ), εκείνο θα την καταψήφιζε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έχει αναφερθεί στο άρθρο 16 του Συντάγματος σημειώνοντας ότι η ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα πρέπει να γίνει με εξαιρετικά αυστηρά πρότυπα λειτουργίας, ώστε να μπει τέλος στην ασυδοσία και την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Έχει υπογραμμίσει επίσης την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86 του Συντάγματος κατά τρόπο ώστε να καταργηθούν οι προνομιακές ρυθμίσεις που ισχύουν για τα πολιτικά πρόσωπα.

Μαρινάκης: Οι προτάσεις της αντιπολίτευσης που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ, δεν συνοδεύονται από αξιόπιστο δημοσιονομικό λογαριασμό

Επίθεση στην αντιπολίτευση για την κοστολόγηση των προγραμματικών της εξαγγελιών εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στον RealFM 97.8 υπογραμμίζοντας ότι οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ δεν συνοδεύονται από αξιόπιστο δημοσιονομικό λογαριασμό. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ακρίβεια, τις φοροελαφρύνσεις, το ιδιωτικό χρέος και την ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων στην αγορά. Για την υπόθεση Μαζωνάκη ζήτησε να αφεθεί η Δικαιοσύνη να αποφανθεί, ενώ σχετικά με ενδεχόμενη νέα πολιτική κίνηση του Ηλία Κασιδιάρη τόνισε ότι η τελική κρίση για τη συμμετοχή κόμματος στις εκλογές ανήκει στον ‘Αρειο Πάγο.

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η βασική διαφορά ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση αφορά την κοστολόγηση των προτάσεων. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι ο ίδιος παρουσίασε πρόγραμμα κόστους 7,5 δισ. ευρώ σε βάθος τετραετίας, ενώ ο τομεάρχης Οικονομικών του, όπως ανέφερε, υποστήριξε επανειλημμένα ότι το ποσό αφορά τον κάθε χρόνο. Τόνισε ότι για την κυβέρνηση κάθε εξαγγελία πρέπει να είναι κοστολογημένη, καθώς «κάθε ευρώ είναι κοστολογημένο», και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «παλινωδίες» και προχειρότητα. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη ανέφερε ότι εξήγγειλε 13ο μισθό, 13η σύνταξη και μείωση του ΦΠΑ, ενώ ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υπολόγισε το κόστος του προγράμματος στα 4 δισ. ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας. «Είπε όλα τα ευχάριστα, που όλοι θέλουμε να ακούμε και θα ήθελαν όλοι να μπορούμε να κάνουμε αν είχαμε πάρα πολλά λεφτά ή φύτρωναν από κάπου τα λεφτά». Πρόσθεσε πως μόνο ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη αντιστοιχούν σε περίπου 4 δισ. ευρώ ετησίως τονίζοντας πως με αυτόν τον τρόπο «αποκαλύφθηκε η προχειρότητα» των προγραμμάτων της αντιπολίτευσης.

Για το επίδομα ανεργίας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σχετικός κυβερνητικός σχεδιασμός. Επανέλαβε ότι η σχετική τοποθέτησή του ήταν προσωπική πρόταση, την οποία είχε εξαρχής χαρακτηρίσει ως τέτοια, και τόνισε ότι δεν αποτελεί ούτε κυβερνητική θέση ούτε αντικείμενο προγραμματισμού. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι ο πυρήνας της προσωπικής του άποψης ήταν η ενίσχυση των ανέργων με τρόπο που να τους βοηθά να επιστρέψουν στην εργασία.

Στο θέμα των φόρων, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η κυβέρνηση είναι θετική επί της αρχής σε κάθε πρόταση μείωσης φόρου, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ο απαιτούμενος δημοσιονομικός χώρος. «Επί της αρχής, είμαστε θετικοί σε κάθε πρόταση για μείωση φόρου, αλλά το θέμα είναι πόσες μπορούμε από αυτές να προτεραιοποιήσουμε ούτως ώστε να βγει ο λογαριασμός», τόνισε. Ανέφερε ότι έχουν μειωθεί 83 άμεσοι και έμμεσοι φόροι και ότι, μαζί με τις μειώσεις του 2027, ο αριθμός φτάνει τους 91. Απέρριψε την έννοια των «πατριωτικών φόρων» και υποστήριξε ότι στόχος πρέπει να είναι οι συνεπείς φοροελαφρύνσεις, με έμφαση στη μεσαία τάξη και στα χαμηλότερα εισοδήματα. Αναφέρθηκε ειδικότερα στη μείωση του φόρου εισοδήματος από το 29% στο 20%, καθώς και στις πρόσθετες μειώσεις για οικογένειες με παιδιά και για τους νέους.

Για τις 120 δόσεις, ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε ρυθμίσεις 72 δόσεων, ενώ στον εξωδικαστικό μηχανισμό υπάρχουν και ρυθμίσεις 120 δόσεων διαφορετικού χαρακτήρα. Τόνισε ότι κάθε πολιτική για το ιδιωτικό χρέος πρέπει να περνά από δύο φίλτρα: να στηρίζει όσους πραγματικά έχουν ανάγκη και ταυτόχρονα να μην αδικεί τους συνεπείς πολίτες που πλήρωναν και ρύθμιζαν τις υποχρεώσεις τους. «Πρέπει δηλαδή να μη στείλουμε ένα μήνυμα ως κράτος ότι είτε είσαι συνεπής, είτε δεν είσαι συνεπής, έχεις πάνω κάτω την ίδια αντιμετώπιση. ‘Αρα, ναι, να στηρίξουμε αυτούς που έχουν ανάγκη. Το ξαναλέω: Επί της αρχής, δεν υπάρχει πολιτικός και πολίτης που να μη θέλει να μειωθούν όσο παραπάνω φόροι, να δοθούν παραπάνω μισθοί, να δοθούν όχι 70 και 100 και 200 δόσεις αν γίνεται, αλλά κάθε μέτρο πρέπει να κοστολογείται και να βγαίνει ο λογαριασμός», επανέλαβε.

Παράλληλα, εξήγησε ότι ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος ανήλθε σε περισσότερο από 1,25 δισ. ευρώ και ότι, μαζί με άλλα μέτρα και τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, διαμορφώθηκε το συνολικό πακέτο των 2,2 δισ. ευρώ.

Για την ακρίβεια αναγνώρισε ότι αποτελεί «το μεγαλύτερο πρόβλημα» των Ελλήνων και είπε ότι η βασική προτεραιότητα είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Ανέφερε ότι ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί σημαντικά σε ονομαστικούς όρους, αλλά, λόγω του πληθωρισμού, η αύξηση του πραγματικού εισοδήματος περιορίζεται περίπου στο 10%. Τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης δεν μπορεί να είναι η «εξαφάνιση» της ακρίβειας, αλλά ο περιορισμός των συνεπειών της, μέσω μόνιμων μέτρων αύξησης των εισοδημάτων. «Κυβέρνηση που να έχει πετύχει ανάπτυξη και αύξηση των εισοδημάτων και αποπληθωρισμό, στην ιστορία δεν έχει περάσει. ‘Αρα εμείς τι κάνουμε; Δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε από αυτά που έχουμε και όχι από αυτά που έχουμε στο μυαλό μας και από αυτά που μαζεύουμε από την ανάπτυξη της οικονομίας για να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις», τόνισε.

Σχετικά με τους ελέγχους στην αγορά, είπε ότι πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα και αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία για περισσότερα από 1.600 προϊόντα στο ράφι. Υποστήριξε ότι επί μεγάλο μέρος των τελευταίων 20 μηνών ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα ήταν χαμηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά αναγνώρισε ότι το σωρευτικό επίπεδο των τιμών εξακολουθεί να δημιουργεί «τεράστιο πρόβλημα» για τα νοικοκυριά. Ανέφερε ακόμη ότι τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν και ενισχύθηκαν οι μηχανισμοί ελέγχου της αγοράς, ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να ακούει τις πιέσεις των πολιτών. «Και θα πω και τη μεγάλη εικόνα. Ο κόσμος καταλαβαίνω ότι ενδιαφέρεται για το καλύτερο δυνατό στο σπίτι του, στην τσέπη του και την οικογένεια του. Αυτό νοιάζει τον κόσμο. Είναι λογικό όταν έχεις να μεγαλώσεις παιδιά, όταν έχεις να ζήσεις, κοιτάς πόσο περισσότερο θα ενισχυθείς. Και είναι λογικό και πρέπει να ακούμε τις αιτιάσεις αυτές ακόμα και με έναν τρόπο περισσότερο έντονο, γιατί είναι υποχρέωσή μας να δίνουμε στον κόσμο όσα παραπάνω μπορούμε. Αλλά όλα αυτά δεν συζητώνται εν κενώ. Συζητώνται σε μία περίοδο όπου έχουμε τεράστιες προκλήσεις από το εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι ευμετάβλητη», πρόσθεσε.

Για τις τιμές των καυσίμων και την ενέργεια, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι πραγματοποιούνται συσκέψεις για την παρακολούθηση των εξελίξεων και των εξωγενών παραγόντων, με βασικό ζήτημα την άνοδο του ενεργειακού κόστους. Είπε ότι δεν επρόκειτο να ληφθούν εκείνη την ημέρα νέες αποφάσεις και ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα αξιολογηθούν τα δεδομένα για να αποφασιστεί αν χρειάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις. Τόνισε ότι «δεν χρειάζεται πανικός» και υποστήριξε ότι η οικονομική ανάπτυξη δημιουργεί τον δημοσιονομικό χώρο που επιτρέπει στην κυβέρνηση να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. «Μέχρι το τέλος του μήνα και αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε αν χρειαστεί, που φαίνεται ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη», είπε επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται δύσκολες κρίσεις

Αναφερόμενος στη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, υποστήριξε ότι ακόμη και η μέγιστη επιτρεπόμενη από την ΕΕ μείωση θα είχε μικρότερο όφελος για τους πολίτες από τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονται. Είπε ότι μια τέτοια παρέμβαση θα είχε κόστος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και θα απαιτούσε αντίμετρο, καθώς δεν υπάρχει απεριόριστος δημοσιονομικός χώρος. «’Αρα όσοι υποστηρίζουν ότι η λύση είναι στη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης από την αντιπολίτευση, είτε κοροϊδεύουν τον κόσμο γιατί δεν γίνεται να πάρουμε όλα τα μέτρα, δηλαδή δεν βγαίνει ο λογαριασμός, είτε πρέπει να μας πουν για ποιο λόγο ζητάνε κάτι που θα έχει μικρότερο όφελος, αφενός από τα μέτρα που παίρνουμε στην πράξη για τους πολίτες και δεύτερον πού θα βρούμε -ακόμα και αυτό να κάναμε μόνο του ως μέτρο είναι κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ».

Για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τόνισε ότι το τι συνέβη θα το κρίνει η Δικαιοσύνη. Υπογράμμισε το τεκμήριο της αθωότητας και τάχθηκε κατά των «τηλεδικαστηρίων» και των πολιτικών που εμφανίζονται ως εισαγγελείς. Για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς στον χώρο της Υγείας ανέφερε ότι το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας δεν καταργήθηκε, αλλά εντάχθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μαζί με άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, στο πλαίσιο σχετικής σύστασης του ΟΟΣΑ. Παράλληλα, σημείωσε ότι αρμοδιότητες ελέγχου ιδιωτικών φορέων υγείας είχαν μεταφερθεί στους Ιατρικούς Συλλόγους από το 2011 και ανέφερε ότι ο υπουργός Υγείας είχε προαναγγείλει νέες παρεμβάσεις για την κάλυψη των κενών.

Για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Ηλία Κασιδιάρη, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στις νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη συμμετοχή κομμάτων στις εκλογές και είπε ότι ο ‘Αρειος Πάγος είναι αυτός που θα κρίνει αν ένα κόμμα με αρχηγό, τυπικά ή ουσιαστικά, πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης μπορεί να συμμετάσχει στις εκλογές. Τόνισε ότι η Δικαιοσύνη δεν αποκλείει κάποιον για τις ιδέες του αλλά, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, για τις πράξεις του, και υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να προεξοφλήσει τη δικαστική απόφαση.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι η αντιμετώπιση ακραίων πολιτικών φαινομένων δεν είναι μόνο νομικό αλλά και πολιτικό ζήτημα. Συνέδεσε την εξάπλωση της παραπληροφόρησης με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ανωνυμία στο διαδίκτυο και τόνισε την ανάγκη οι πολίτες, και ιδιαίτερα οι νέοι, να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους μέσα από πολιτικές και διάλογο και όχι μέσω «φασίζοντος λόγου». Αναφέρθηκε, τέλος, στην ανεργία των νέων και στις φορολογικές ελαφρύνσεις για τους νέους, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει την ανεργία και τον φόρο εισοδήματος, αν και αναγνώρισε ότι παραμένουν σημαντικά προβλήματα, όπως το στεγαστικό.

Τέλος, για τον κίνδυνο που μπορεί να δημιουργεί ο υπερδανεισμός μεγάλων επιχειρήσεων στο τραπεζικό σύστημα, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι οι κανόνες είναι σαφείς και ότι δεν είναι αρμόδιος να τοποθετηθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Υποστήριξε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει περάσει από την εποχή των capital controls και του κλειστού Χρηματιστηρίου σε ένα σταθερότερο περιβάλλον, επικαλούμενος και τις σχετικές παρεμβάσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Πρόσθεσε ότι, εφόσον υπάρχουν επιμέρους ζητήματα, αυτά πρέπει να εξεταστούν από τους αρμόδιους φορείς.