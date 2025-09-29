Το πρωί της Δευτέρας, η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής έδωσε στη δημοσιότητα τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης («Πόθεν Έσχες») των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.

Στις δηλώσεις περιλαμβάνονται τα στοιχεία του πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των μελών της κυβέρνησης, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, καθώς και των προσώπων που διαχειρίζονται τα οικονομικά των κομμάτων.

Τα Πόθεν Έσχες περιλαμβάνουν πληροφορίες για τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων, τον τραπεζικό τους δανεισμό, την ακίνητη περιουσία, τυχόν συμμετοχές σε εταιρείες ή μετοχές, καθώς και αντίστοιχα στοιχεία για τους/τις συζύγους τους.

Για πλήρη πρόσβαση στις δηλώσεις, μπορείτε να δείτε όλα τα Πόθεν Έσχες ΕΔΩ.