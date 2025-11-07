Τον τρόπο που αλλάζει ο ρόλος της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης, με τις συνεργασίες των ΗΠΑ και όσα ανακοινώθηκαν ήδη στην πρώτη ημέρα των εργασιών της Διατλαντικής Συνόδου που γίνεται στο Ζάππειο, περιέγραψε σήμερα στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι η χώρα καθίσταται πύλη εισόδου για το LNG των ΗΠΑ, που θα αντικαταστήσει το ρωσικό φυσικό αέριο, που τροφοδοτούσε ως τώρα την Ευρώπη .

«Δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα καλύτερο μέρος για να βρίσκομαι για τη διατλαντική συνεργασίας μας. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να την εμβαθύνουμε στον τομέα της ενέργειας», τόνισε στην αρχή της ομιλίας του στη Σύνοδο για την Ενέργεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ευρώπη όπως ξέρουμε είναι ένας μεγάλος εισαγωγέας ενέργειας. Οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί και θα υπογραφούν μας δείχνουν ότι υπάρχει ουσία και οφέλη», υπογράμμισε και συνέχισε: «Αυτή η συνεργασία δεν βασίζεται μόνο στο εμπόριο αλλά και στους κοινούς στόχους. Ελλάδα και ΗΠΑ έχουν ευθύνη να παρέχουν ενέργεια στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Θέλουμε να διασφαλίσουμε τις ενεργειακές υποδομές χωρίς γεωπολιτικές εντάσεις. Θέλουμε να αναπτύξουμε νέες συνεργασίες και να προωθήσουμε τις πράσινες πολιτικές, ο καθένας με διαφορετικό τρόπο. Δεν φοβόμαστε τον ανταγωνισμό».

«Η Ελλάδα έχει χαράξει τον δικό της ενεργειακό δρόμο και πήραμε την στρατηγική απόφαση να φύγουμε από τον λιγνίτη και για περιβαλλοντικούς και για οικονομικούς λόγους γιατί ήταν πολύ ακριβός. Επενδύσαμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και ως αποτέλεσμα οι ΑΠΕ αυτή τη στιγμή καλύπτουν πάνω από το 50% των αναγκών μας», επισήμανε.

«Όσον αφορά στην ανάπτυξη του δικτύου θέλουμε να προωθήσουμε και την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας για να είμαστε πιο ευέλικτοι. Είμαστε στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων και εφόσον είμαστε ένας σταθερός πάροχος ενέργειας σε χαμηλή τιμή θα προχωρήσουμε καλύτερα. Είναι μια μεγάλη μεταμόρφωση στη χώρα και έχουμε πραγματικά ξεκινήσει πολύ το ερευνητικό μας πρόγραμμά για τα κοιτάσματα υδρογόνου», συνέχισε.

«Είμαστε χαρούμενοι που υπογράψαμε την συμφωνία γιατί θα έχουμε την πρώτη ερευνητική αποστολή για γεώτρηση τα τελευταία 40 χρόνια γιατί ξέρουμε ότι η Ευρώπη θα χρειαστεί φυσικό αέριο τα επόμενα χρόνια. Έχουμε χτίσει έναν ολόκληρο ιστό για την ασφάλεια του φυσικού αερίου. Εγκαινιάσαμε τον διατλαντικό αγωγό την διασύνδεση ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία το FSRU στην Αλεξανδρούπολη, έναν νέο σταθμό συμπίεσης στην Κομοτηνή. Έχουμε γίνει ένας αξιόπιστος πάροχος ενέργειας για τη νοτιοδυτική Ευρώπη. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στο φυσικό αέριο», υπογράμμισε.

«Οι ΗΠΑ μας βλέπουν ως πύλη εισόδου για το LNG»

«Η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου και έτσι την βλέπουν οι ΗΠΑ και χαίρομαι πολύ που το όραμα αυτό έγινε πραγματικότητα. Πήραμε μια ιστορική απόφαση και η απαγόρευση του φυσικού αερίου από την Ρωσία θα μας βοηθήσει να επανασχεδιάσουμε τον ενεργειακό χάρτη της νοτιοδυτικής Ευρώπης. Δεν μπορεί το φυσικό αέριο να μπαίνει στην Ευρώπη από την πίσω πόρτα, την Τουρκία. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι με τον Κάθετο Διάδρομο. Η Ελλάδα είναι η πύλη εισόδου για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη για να αντικαταστήσει το φυσικό αέριο που προέρχεται από την Ρωσία», τόνισε.

«Πρέπει να προσπαθήσουμε να εξυγιάνουμε την αγορά ενέργειας. Είναι άδικες οι διαφορές στις τιμές που βλέπουμε στην Ευρώπη. Χρειάζεται μια ενιαία αγορά ενέργειας σε όλη την Ευρώπη και να την εντάξουμε σε ένα πλαίσιο ασφάλειας και περισσότερων θέσεων εργασία. Τώρα περισσότερο από ποτέ η ενέργεια είναι συνδεδεμένη με την γεωπολιτική ασφάλεια και την οικονομία», είπε.

Δείτε ένα απόσπασμα από την παρέμβασή του: