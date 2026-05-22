Αλλαγή σχεδίων της τελευταίας στιγμής για τη Μαρία Καρυστιανού, που δεν θα προχωρήσει τελικά σήμερα (22/5) στην κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματός της στον Άρειο Πάγο.

Όπως προκύπτει από πληροφορίες της πλευράς του νέου πολιτικού φορέα, η καθυστέρηση οφείλεται σε γραφειοκρατικούς λόγους.

Συγκεκριμένα, η μεγάλη προσέλευση και η συγκέντρωση πολυάριθμων υπογραφών στη Θεσσαλονίκη δημιούργησαν την ανάγκη για περαιτέρω έλεγχο και τακτοποίηση των εγγράφων. Λόγω της συσσωρευμένης κόπωσης, το νομικό επιτελείο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες εγκαίρως, ενώ αυτή την ώρα τα μέλη του επιστρέφουν αεροπορικώς στην Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι τα αποκαλυπτήρια του νέου φορέα έγιναν το απόγευμα της Πέμπτης (21/5) στη Θεσσαλονίκη, όπου παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος, το οποίο φέρει το όνομα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Μαρία Καρυστιανού – Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι με ένα κλαδί ελιάς.

