Με μία ηχηρή απουσία, αυτή του Αντώνη Σαμαρά, είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η παρουσίαση του βιβλίου του βουλευτή Ροδόπης, Ευριπίδη Στυλιανίδη, με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου».

Πηγές από το περιβάλλον του Αντώνη Σαμαρά, ανέφεραν ότι πρόκειται για προσωπική επιλογή του πρώην πρωθυπουργού.

Στην απουσία Σαμαρά από την σημερινή εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο νομικός σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού, μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος Σαμαρά και της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ κ. Δημήτρης Γιάννος.

«Κάποια πράγματα είναι πάνω και πέρα από την πολιτική!» έγραψε ο κ. Γιάννος.

Παρά την απουσία του, ο Αντώνης Σαμαράς ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο βιβλίο του κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη.

Στην εκδήλωση δεν παραβρέθηκε και ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Ωστόσο, στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρώην πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής, οι οποίοι είχαν μία μάλλον… ψυχρή χειραψία.

Αντίθετα, με μία θερμή αγκαλιά χαιρετήθηκαν Κώστας Καραμανλής και Ντόρα Μπακογιάννη.

Σημειώνεται ότι πλήθος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, και όχι μόνο, κατέκλυσαν το απόγευμα της Τρίτης (8/10) το Ωδείο Αθηνών.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η χώρα μας έχει στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη»

«Συγχαρητήρια για την εκδοτική πρωτοβουλία, να αναλαμβάνεις πιο συχνά τέτοιες πρωτοβουλίες. Είναι σημαντική η προσπάθεια για κρίσιμα ζητήματα μιας επανάστασης που αλλάζει τα πάντα στη ζωή μας» επεσήμανε στο σύντομο χαιρετισμό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μια επανάσταση που αλλάζει τα πάντα στη ζωή μας, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από όλες τις προηγούμενες και θα πρέπει να τα εξετάσουμε.

Συνέχισε λέγοντας ότι η χώρα μας έχει στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη και δίνει έμφαση στις ψηφιακές υποδομές, με σημαντική ευρωπαϊκή υποστήριξη.

«Η Ελλάδα είναι μία από τις 7 χώρες που επελέγησαν για AI factories» σημείωσε επίσης ο πρωθυπουργός. Φιλοδοξούμε, είπε, να είμαστε στην πρώτη γραμμή, ώστε να μπορούμε να παρέμβουμε με λελογισμένο τρόπο στα πεδία που δημιουργούνται ερωτήματα, πχ τον εθισμό των παιδιών κλπ.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι τα deepfakes είναι εδώ, ενώ επισήμανε ότι και η συνταγματική αναθεώρηση δεν μπορεί να αγνοήσει τις σημαντικές συνέπειες της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η τελευταία φορά που βρέθηκαν μαζί Μητσοτάκης, Σαμαράς και Καραμανλής

Από την εκδήλωση του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής για τα 50 χρόνια από τη Μεταπολίτευση, τον Νοέμβριο του 2024, που ήταν και η τελευταία φορά που παρέστησαν και οι τρεις πολιτικοί, -Κυριάκος Μητσοτάκης, Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής- πέρασε αρκετός καιρός.

Ο πρωθυπουργός αποφάσισε να διαγράψει από τη ΝΔ τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ αργότερα, έβαλε εναντίον της εξωτερικής πολιτικής που ασκήθηκε επί διακυβέρνησης Καραμανλή, κάνοντας λόγο για «μακάρια ακινησία».

Η συγκεκριμένη κίνηση προκάλεσε αμηχανία και εκνευρισμό στους καραμανλογενείς της ΝΔ.

Θυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί η ομιλία του Κώστα Καραμανλή στο Πολεμικό Μουσείο, στο βιβλίο του Σταύρου Λυγερού, στην οποία άσκησε σφοδρή κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

Έκτοτε, ο Κώστας Καραμανλής δεν τοποθετήθηκε και όλοι αναμένουν αν και τι θα πει στις 15 Οκτωβρίου, οπότε και θα μιλήσει σε εκδήλωση προς τιμήν της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη.

Παρά το γεγονός ότι από το γραφείο του πρωθυπουργού υπενθυμίζεται ότι ο κ. Στυλιανίδης συνάντησε πρόσφατα τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να του δώσει το βιβλίο, είναι προφανές ότι η επιλογή του Μεγάρου Μαξίμου να παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή εκδήλωση έχει τη σημασία της, αφού υπήρξαν δημόσιες τοποθετήσεις κυβερνητικών και κομματικών στελεχών της ΝΔ υπέρ της ανάγκης επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά στην παράταξη.