Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του συνέντευξης, επιχειρώντας να βάλει για μία ακόμη φορά «φρένο» στα σενάρια περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες το φθινόπωρο και ξεκαθαρίζοντας τον οδικό χάρτη της κυβέρνησης.

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι κάλπες θα στηθούν στο τέλος της συνταγματικά προβλεπόμενης θητείας της κυβέρνησης.

«Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο. Η κυβέρνηση έχει νωπή εντολή και ξεκάθαρο σχεδιασμό τετραετίας, τον οποίο και θα εξαντλήσει», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα.

Oι αναφορές σε Αναθεώρηση, Ακρίβεια και Στεγαστικό

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στα βασικά μέτωπα που απασχολούν τα νοικοκυριά:

Αντιμετώπιση της Ακρίβειας: Υπογράμμισε ότι συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι στην αγορά και η εφαρμογή στοχευμένων μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών στα βασικά αγαθά.

Στεγαστική Κρίση: Αναφέρθηκε στις νέες πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε προσιτή κατοικία για τους νέους και τα ζευγάρια, προαναγγέλλοντας την επέκταση σχετικών προγραμμάτων.

Οικονομία και Παροχές: Σημείωσε ότι οποιοδήποτε δημοσιονομικό περιθώριο δημιουργείται θα επιστρέφει στοχευμένα στην κοινωνία, χωρίς ωστόσο να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική ισορροπία της χώρας.

«Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα σκάνδαλο»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναγνωρίζοντας το εύρος του σκανδάλου, που χαρακτήρισε διαχρονικό.

«Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα διαχρονικό σκάνδαλο», είπε, υπενθυμίζοντας την απόφαση για μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην ΑΑΔΕ. «Αργήσαμε να το κάνουμε; Ναι. Αν έπρεπε να γυρίσω τον χρόνο πίσω, θα το έκανα νωρίτερα. Ναι. Δοκιμάσαμε να αλλάξουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ εν κινήσει και αποτύχαμε», παραδέχθηκε.