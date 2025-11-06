Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Εκτός εαυτού βγήκαν εν ώρα τηλεοπτικής εκπομπής το πρωί της Πέμπτης, 6 Νοεμβρίου, τόσο ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς, όσο και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης.

Οι τόνοι ανέβηκαν ραγδαία όταν ο κ. Παππάς άσκησε κριτική στο Ινστιτούτο Τσίπρα, προκαλώντας την «έκρηξη» του κ. Γιαννούλη, ο οποίος απάντησε μιλώντας για τα οικονομικά χρέη του ΠΑΣΟΚ.

Εν συνεχεία, ο βουλευτής του «πράσινου» κόμματος διέκοψε τον συνομιλητή του, που αντέδρασε και πάλι, αποκρινόμενος με την έκφραση: «Δεν σας θεωρώ ισότιμο συνομιλητή μου», ενώ χαρακτήρισε τον κ. Παππά και «σαλτιμπάγκο που πάει από το ένα κόμμα στο άλλο».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αντέδρασε άμεσα, λέγοντας: «Ντροπή και άηθες αυτό που κάνετε, θα μου μάθετε εσείς ελληνικά; Εγώ είμαι διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής, τι έχετε σπουδάσει εσείς, κ. Γιαννούλη;».

Ο Χρήστος Γιαννούλης αντεπιτέθηκε, αναφέροντας ότι «είναι κακό να γλύφεις εκεί που έφτυνες», σημειώνοντας πως «αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας, πολλούς από εδώ μέσα δεν θα τους ήξερε ούτε η μάνα τους, ήταν αυτοί που γονυπετείς έτρεξαν πίσω από τον Τσίπρα για μια έδρα ή στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλη περιφέρεια». Στρέφοντας τα βέλη του προσωπικά στον κ. Παππά, πρόσθεσε ότι «πρώτα έγινε ορντινάντσα του Κασσελάκη, μετά ΣΥΡΙΖΑ και μετά ΠΑΣΟΚ».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανταπάντησε στο ίδιο ύφος, λέγοντας: «Εσείς είστε γονυπετείς για να σας πάρει ο Τσίπρας, αλλά ξέρετε μάλλον δεν θα σας πάρει. Τον παρακαλάτε στα τέσσερα να σας πάρει».

Η… εκρηκτική συζήτηση έληξε με τον Χρήστο Γιαννούλη να δηλώνει: «Αν ήξερα ότι θα ήταν εδώ αυτό το αντυπόδειγμα πολιτικής, δεν θα ερχόμουν».