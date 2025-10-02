Με ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφέρεται στην αυστηροποίηση του πλαισίου χορήγησης αναβολών και εξαγοράς θητείας.

Μάλιστα επισημαίνει ότι «35.500 δεν έχουν στρατευθεί την τελευταία πενταετία, επικαλούμενοι «ψυχολογικά προβλήματα».

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια:

Αυστηροποιούμε το πλαίσιο χορήγησης αναβολών και εξαγοράς της θητείας.

Εξορθολογίζουμε τη διάρκεια αναβολών των σπουδών.

Η υπηρεσία στην Πατρίδα είναι αυτονόητη υποχρέωση των Ελλήνων.

Δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε το χωρισμό τους σε πονηρούς και αφελείς.