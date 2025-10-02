«Δεν διανοούμαι πώς μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για το θάνατο του παιδιού του», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας από τη Βουλή, για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι που ζητά την εκταφή του γιου του, που σκοτώθηκε στα Τέμπη.

Όπως είπε μεταξύ άλλων:

«Δεν θα τοποθετηθώ ούτε ως Υπουργός, ούτε ως στέλεχος της Κυβέρνησης. Έχουμε παιδιά. Δεν διανοούμαι, δεν διανοούμαι, ειλικρινά σας λέω, πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για το θάνατο του παιδιού του. Δεν γνωρίζω τη δικονομία. Εγώ είμαι δικηγόρος Αστικού και Εμπορικού Δικαίου και δεν θεώρησα ότι πρέπει να υποκαταστήσω κανέναν, παριστάνοντας τον συνήγορο της υπόθεσης. Αλλά νομίζω ότι όλοι και δεν θεωρώ οποιοσδήποτε στην Κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποτεδήποτε, μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση».