Συμπληρώνονται σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, πέντε χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας – Γαλλίας, μιας συμφωνίας-σταθμού που εγκαινίασε μια νέα εποχή στις ελληνογαλλικές σχέσεις.

Με αφορμή τη σημερινή επέτειο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σημειώνει σε ανάρτησή του:

«5 χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας με τη Γαλλία, την οποία είχα τη τιμή να υπογράψω στο Παρίσι ως Υπουργός Εξωτερικών, μαζί με τον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας @npanagioto και τους Γάλλους ομολόγους μας @JY_LeDrian και @florence_parly, παρουσία του @PrimeministerGR Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου @EmmanuelMacron.

Μια Συμφωνία της οποίας η ανανέωση, που υπέγραψα ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας με την ομόλογό μου @CaVautrin πριν 5 μήνες, επιβεβαιώνει ότι η Στρατηγική Εταιρική Σχέση Ελλάδας και Γαλλίας παραμένει εξαιρετικά ισχυρή.»