«Η Ατζέντα 2030 είναι μια ολιστική προσέγγιση που θα δώσει στην πατρίδα μας τη δυνατότητα να υπερασπίζει τον εθνικό της χώρο με έναν ενιαίο τρόπο θεώρησης πολλαπλών συστημάτων. Είναι η πιο φιλόδοξη μεταρρυθμιστική ατζέντα που είχαν ποτέ οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας. Είναι μια πλήρης αλλαγή υποδείγματος. Αντί μιας σειράς οπλικών συστημάτων και – εξαιρετικού – ανθρώπινου δυναμικού, η δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος επεξεργασίας και διαχείρισης της πληροφορίας. Έχουμε περάσει σε μια πλήρως διαφορετική εποχή».

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας, σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, στην ενότητα «Η ρευστοποίηση του διεθνούς πλαισίου και η ελληνική Aτζέντα» με τον δημοσιογράφο Βασίλη Νέδο, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», το οποίο διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

«Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών»

Παράλληλα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, μίλησε για την Τουρκία, και τις διαρροές για το νομοσχέδιο σχετικά με τις διάφορες τουρκικές διεκδικήσεις:

«Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των “ήρεμων νερών”. Δεν θα ήθελα προκαταβολικά να ενθαρρύνω ένα διάλογο για κάτι που συνιστά διαρροή. Εάν είναι πραγματικό, είναι ιδιαιτέρως ενοχλητικό και η λέξη ενοχλητικό ίσως είναι και understatement».

«Η Ελλάδα δεν έχει την παραμικρή διεκδίκηση απέναντι στην Τουρκία. Εάν η Τουρκία επιλέξει μια τέτοια πορεία (όξυνσης και κρίσης) η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη, σύμφωνα με το Σύνταγμά της, να υπερασπίσει και τα σύνορά της και τα δικαιώματά της», ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.