Ενώ δύο ελληνικές φρεγάτες κατευθύνονται προς την Κύπρο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας πραγματοποιεί επίσκεψη στο νησί, με στόχο να εκφράσει έμπρακτα τη στήριξη της Αθήνας προς τον κυπριακό λαό.

Κατά την παραμονή του στη Λευκωσία, ο κ. Δένδιας είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και τον Κύπριο υπουργό Άμυνας Βασίλης Πάλμας.

«Η Ελλάδα θα δώσει όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο»

Στις δηλώσεις του, ο Έλληνας υπουργός υπογράμμισε: «Ήρθα να μεταφέρω σε σένα, στον Βασίλη και στον κυπριακό λαό τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού», προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα θα δώσει όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο, με βάση τις δυνατότητές της».

Επισήμανε ακόμη ότι «οι στιγμές για την ευρύτερη περιοχή μας είναι δύσκολες», τονίζοντας ωστόσο πως η Ελλάδα επιθυμεί «να δηλώσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ο οποίος ενέχει και συμβολισμό και ουσία, την πρόθεσή της να παράσχει, κατά το δυνατόν και στο πλαίσιο των δυνάμεων και των δυνατοτήτων της, όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο και στον κυπριακό λαό».

Παράλληλα, ανέφερε ότι με τον ομόλογό του θα συζητήσει τις πρακτικές πτυχές αυτής της συνδρομής, ώστε να εξεταστεί τι επιπλέον μπορεί να γίνει. «Είμαστε συνολικά και απολύτως στη διάθεσή σας», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

«Η Ελλάδα δείχνει τον τρόπο πώς πρέπει να ανταποκριθεί η ΕΕ»

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό και τον υπουργό Άμυνας «που ανταποκριθήκατε στο αίτημά μας σε μια δύσκολη συγκυρία».

Όπως σημείωσε, «η Ελλάδα είναι παρούσα, σε μια κίνηση συμβολικής και ουσιαστικής σημασίας, η οποία ανοίγει τον δρόμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τη δική σας άμεση ανταπόκριση ακολουθούν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη». Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε επικοινωνία με τον πρόεδρο της Γαλλία, από τον οποίο υπήρξε θετική ανταπόκριση, ενώ βρίσκεται σε επαφές με τον καγκελάριο της Γερμανία και την πρωθυπουργό της Ιταλία.

«Η Ελλάδα δείχνει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελλάδα και Κύπρος έχουν αποδείξει στην πράξη τη συνεργασία τους», κατέληξε.