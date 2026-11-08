Τις βασικές κατευθύνσεις για τον εκσυγχρονισμό και τη μελλοντική δομή της Πολεμικής Αεροπορίας παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, θέτοντας ως ορίζοντα υλοποίησης το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας.

Το σχέδιο περιλαμβάνει ουσιαστικές αλλαγές τόσο στα μέσα όσο και στη φιλοσοφία των επιχειρήσεων, με επίκεντρο τη συνδυασμένη δράση επανδρωμένων και αυτόνομων συστημάτων.

Το περίγραμμα του σχεδίου ανέπτυξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, απευθύνοντας χαιρετισμό από την αεροπορική βάση της Δεκέλειας στο Τατόι. Οι τοποθετήσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια του επίσημου εορτασμού για τον Προστάτη του Σώματος, Αρχάγγελο Μιχαήλ, όπου υπογραμμίστηκε η ανάγκη ταχείας προσαρμογής στα νέα δεδομένα των σύγχρονων αεροπορικών επιχειρήσεων.

«Η Πολεμική μας Αεροπορία, είναι βασικός πυλώνας της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Συνιστά έναν από τους κύριους εγγυητές της κυριαρχίας μας, της δυνατότητας άσκησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, της δυνατότητάς μας να υπάρχουμε αυτόβουλοι και αυτεξούσιοι» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

«Παράλληλα, η καθημερινή προσφορά στην κοινωνία και στον πολίτη επιβεβαιώνει τον δεσμό των Ενόπλων Δυνάμεων με την ελληνική κοινωνία» επισήμανε.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην «Ατζέντα 2030» ξεκαθάρισε ότι «για πρώτη φορά στην ιστορία μας», η Πολεμική Αεροπορία θα έχει τη δυνατότητα «εναέριου ανεφοδιασμού με airtankers, με αναγεννημένο και ενισχυμένο το δυναμικό μας με αεριωθούμενα μεταγωγικά αεροσκάφη, με προσανατολισμό και στο διάστημα, με σειρά δορυφόρων και Διεύθυνση Διαστήματος».

Και συνέχισε: «Με Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, με δημιουργία ενιαίου Θόλου αντιαεροπορικής προστασίας, με πράγματα που η πατρίδα μας δεν είχε στη διάθεσή της στην προηγούμενη ιστορία της».

«Συνολικά, με μια Αεροπορία ικανή που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών» ανέφερε.

Μιλώντας για το ένστολο και το πολιτικό προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, εξέφρασε «τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη» του «για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό, την καθημερινή προσήλωση στο καθήκον».

«Θέλω να ευχηθώ στην καθεμιά και στον καθένα από εσάς, και στις οικογένειες που σας στηρίζουν, υγεία, δύναμη, ευτυχία και κάθε καλό. Χρόνια πολλά στην Πολεμική Αεροπορία, χρόνια πολλά σε όλους. Ζήτω η Ελλάς!» κατέληξε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας.