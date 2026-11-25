Τη δυνατότητα της Ελλάδας να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες για εξαγωγές αμυντικών προϊόντων, ενισχύοντας παράλληλα τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στα εξοπλιστικά προγράμματα, προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας στο Υπουργικό Συμβούλιο την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.

Το σχέδιο εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και εντάσσεται στην «Ατζέντα 2030» για τη μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων. Περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις στην αμυντική έρευνα, στη στρατιωτική εκπαίδευση, στη σταδιοδρομία και στις παροχές του προσωπικού.

«Μέχρι τώρα, όπως ξέρετε, ήμασταν πάντα στην πλευρά του αγοραστή. Προβλέπουμε, λοιπόν, τώρα που αρχίζουμε να έχουμε παραγωγή, να βρεθούμε και στην πλευρά του πωλητή», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μετά τη συνεδρίαση.

Στο σκέλος των εξαγωγών, το νομοσχέδιο δημιουργεί πλαίσιο για συμφωνίες μεταξύ κυβερνήσεων, γνωστές ως G2G, με αντικείμενο στρατιωτικό εξοπλισμό που παράγεται από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Προβλέπει τη δυνατότητα σύναψης και εκτέλεσης σχετικών συμβάσεων, καθώς και παροχής τεχνικής, διοικητικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στο κράτος που προμηθεύεται τα προϊόντα.

Παράλληλα, προβλέπεται η ανάθεση υπεργολαβιών σε εγχώριους φορείς κατά την υλοποίηση αμυντικών συμβάσεων, με στόχο μεγαλύτερη ελληνική παραγωγική συμμετοχή. Η ρύθμιση συνδέεται με τις προϋποθέσεις προστασίας ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τον συντονισμό αυτής της πολιτικής προτείνεται η σύσταση Γραφείου Αμυντικής Βιομηχανίας, το οποίο θα υπάγεται απευθείας στον υπουργό Εθνικής Άμυνας. Αποστολή του θα είναι η χαρτογράφηση του κλάδου, η υποστήριξη των κρατικών αμυντικών βιομηχανιών, ο συντονισμός ευρωπαϊκών και νατοϊκών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης και η υποβολή προτάσεων βιομηχανικής πολιτικής.

Διευρυμένο ρόλο προβλέπεται να αποκτήσει και το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ). Πέρα από την παρακολούθηση και τον συντονισμό διακρατικών ερευνητικών προγραμμάτων, θα μπορεί να τα υλοποιεί για λογαριασμό του υπουργείου. Προβλέπονται επίσης προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που θα συνδέονται με την επακόλουθη προμήθεια καινοτόμων λύσεων, με συμφωνημένες επιδόσεις.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεγαλύτερη ευελιξία για τις θυγατρικές του ΕΛΚΑΚ και στη διαχείριση των εσόδων του από διανοητική ιδιοκτησία. Το διοικητικό συμβούλιο θα μπορεί να κατανέμει μέρος ή το σύνολο αυτών των εσόδων στα προβλεπόμενα ταμεία.

Ξεχωριστή πρόβλεψη αποτελεί η δημιουργία της Ειδικής Μονάδας Εφέδρων «Λορέντζος Μαβίλης». Στόχος είναι να αξιοποιηθούν έφεδροι που έχουν υπηρετήσει στο ΕΛΚΑΚ ή στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ, διατηρώντας διαθέσιμη την εξειδικευμένη εμπειρία τους.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη τη δυνατότητα συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση απειλών από drones κατά κρίσιμων κυβερνητικών υποδομών, έπειτα από αίτημα της Ελληνικής Αστυνομίας. Περιλαμβάνει και τη δυνατότητα ανάληψης επιχειρησιακής ευθύνης για τη λειτουργία συστημάτων μη κινητικής αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Στο πεδίο του προσωπικού, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τη σειρά αρχαιότητας, την προσμέτρηση χρόνου διοίκησης, τους μόνιμους υπαξιωματικούς και τον χρόνο παραμονής των ΕΠΟΠ στον βαθμό τους. Στη στρατιωτική εκπαίδευση προβλέπονται παρεμβάσεις στην οργάνωση των σχολών, στους τίτλους σπουδών, στην αξιολόγηση και πιστοποίησή τους, καθώς και στο διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό.

Οι στρατολογικές διατάξεις αφορούν απαλλαγές, μειωμένη θητεία, αναβολές για λόγους ψυχικής υγείας και ανυπότακτους. Προβλέπονται επίσης ρυθμίσεις για την περίθαλψη, τις γνωματεύσεις αναπηρίας, τους αναπήρους πολέμου και τα πρατήρια καυσίμων εντός στρατοπέδων, μαζί με μη μισθολογικές παροχές και κίνητρα παραγωγικότητας.

Ο Νίκος Δένδιας συνέδεσε, τέλος, τις παρεμβάσεις στον Φορέα Ακινήτων με την αξιοποίηση της περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος. Όπως ανέφερε, θα παρουσιάσει αναλυτικότερα τις ρυθμίσεις την επόμενη εβδομάδα.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις για τη Διακλαδική Διοίκηση Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης και τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας, καθώς και διεύρυνση της συμμετοχής του στρατιωτικού προσωπικού στην έρευνα. Προβλέπονται ακόμη παρεμβάσεις στη διοίκηση του ΤΑΕΘΑ και στην οργάνωση και τον στρατηγικό σχεδιασμό του ΦΑΑΕΔ. Στο σκέλος των οικονομικών κινήτρων, περιλαμβάνονται ειδικές προβλέψεις για το πολιτικό προσωπικό και για την επίτευξη στόχων στον Φορέα Ακινήτων.