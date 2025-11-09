Με ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έκανε λόγο για την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, η οποία σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου του 1989.

Χαρακτηριστικά, αναφέρει: «Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου, στις 9/11/1989, δημιούργησε την πλάνη ότι θα ζούσαν έκτοτε όλοι οι πολίτες της ηπείρου μας σε μια ελεύθερη και δημοκρατική Ευρώπη».

Όμως ο υπουργός υπογραμμίζει πως «η Ουκρανία σήμερα και το Τείχος της Λευκωσίας, που εξακολουθεί να διαιρεί την πρωτεύουσα κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μία επιβεβαίωση ότι επρόκειτο για πλάνη».

Και καταλήγει στην ανάρτησή του επισημαίνοντας πως «αυτό πρέπει να αλλάξει».

Πηγή: ΑΝΑ-ΜΠΕ

Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής