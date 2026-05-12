Τη βεβαιότητα της Αθήνας, ότι το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα και βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού, είναι ουκρανικό εξέφρασε κατά την προσέλευση του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Θα έχω την ευκαιρία να πληροφορήσω τους ομολόγους μου, παρουσία και του Ουκρανού υπουργού Άμυνας ότι πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θαλάσσιο drone που αλιεύσαμε στην Ελλάδα (σ.σ στη Λευκάδα) είναι ουκρανικό.

Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία του θαλάσσιου drone επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, αλλά επίσης επηρεάζει και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα» επισήμανε ο Νίκος Δένδιας προσερχόμενος στη συνεδρίαση με τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες. Ο ίδιος πρόσθεσε πως θα ενημερώσει για το θέμα και τις προεκτάσεις του.

Χθες το θέμα έθεσε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε σύνθεση Υπουργών Εξωτερικών και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σημειώνοντας μάλιστα σε δήλωση του ότι «πρόκειται για μία ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη.