Τον Εμμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, συνεχάρη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο, Χ.

«Θερμά συγχαρητήρια στον Σημαιοφόρο Ολυμπιονίκη του Πολεμικού Ναυτικού Εμμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, μετά τον συγκλονιστικό τελικό του άλματος επί κοντώ στο Μπέρμιγχαμ, τόνισε ο κ. Δένδιας.

Μια νέα μεγάλη διάκριση που τιμά την Ελλάδα και το Πολεμικό Ναυτικό και επιβεβαιώνει τη θέση του μεταξύ των κορυφαίων αθλητών του αγωνίσματος», κατέληξε ο κ. Δένδιας.