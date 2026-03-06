Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βούλγαρο ομόλογό του, Ατανάς Ζαπριάνοφ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα συνεισφέρει στην αντιβαλλιστική θωράκιση της Βουλγαρίας απέναντι σε πιθανές επιθέσεις από το Ιράν.

«Είχα σήμερα ακόμη μια συνομιλία με τον Βούλγαρο ομόλογό μου, κ. Atanas Zapryanov, και του γνωστοποίησα ότι η χώρα μας είναι έτοιμη να παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη για την ενίσχυση της αντιβαλλιστικής άμυνας της Βουλγαρίας έναντι ιρανικών πυραύλων», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας.

Συνομίλησα εκ νέου με τον Βούλγαρο ομόλογό μου κ. Atanas Zapryanov και τον ενημέρωσα ότι η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν.#Greece #Bulgaria pic.twitter.com/3SLkhp3TTV — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 6, 2026

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας για θέματα ασφάλειας και άμυνας στην περιοχή.