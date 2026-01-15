Το θωρηκτό «Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και έξι πλοία του Στόλου μας υποδέχονται σήμερα στον Σαρωνικό τον «Κίμωνα», την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό και την Εθνική ‘Αμυνα.

Αυτό ανέφερε μέσω Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Σήμερα Πέμπτη 15η Ιανουαρίου, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Δένδιας θα επισκεφθεί εν πλω τη φρεγάτα «Κίμων» παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η υποδοχή της φρεγάτας αναμένεται να είναι θεαματική. Περίπου στο ύψος της Αίγινας, πολεμικά πλοία του Στόλου θα πλαισιώσουν την «Κίμων» σε μια εντυπωσιακή τελετή εν πλω.

Ιδιαίτερο συμβολισμό προσδίδει η παρουσία του ιστορικού θωρηκτού «Γεώργιος Αβέρωφ» στα ανοιχτά του Φαληρικού Όρμου, συνδέοντας το ένδοξο παρελθόν του Πολεμικού Ναυτικού με το σύγχρονο τεχνολογικό του μέλλον.