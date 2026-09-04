Με στόχο να αποφύγει το μεγάλο λάθος του Κώστα Σημίτη που το 2003 έδωσε 1,7 δισεκατομμύρια για να χάσει τελικά τις εκλογές του 2004, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται αποφασισμένος να ανακοινώσει μέτρα που απευθύνονται σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες.

«Όλοι θα λάβουν μέρισμα από την ανάπτυξη και κανείς δεν θα μείνει πίσω», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντιμετωπίζει τη φετινή ΔΕΘ ως την αφετηρία μίας νέα τετραετίας, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει το πρόγραμμα της επόμενης θητείας. Λίγο πριν μεταβεί ο πρωθυπουργός στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έχει προγραμματιστεί επίσκεψή του στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης για τα εγκαίνια του νέου κολυμβητηρίου και του 5ου Δημοτικού Σχολείου.

Παρά τα έργα και τις νέες υποδομές στην Βόρεια Ελλάδα, οι δημοσκοπήσεις στην ευρύτερη περιοχή δείχνουν χαμηλά τα ποσοστά του πρωθυπουργού και της «γαλάζιας» παράταξης. Αυτό έχει στόχο να αλλάξει ο πρωθυπουργός και γι αυτό τον λόγο βρίσκεται στο επίκεντρο η ομιλία του στη ΔΕΘ.

Οι εξαγγελίες και τα μέτρα έκπληξη σε μορφή «πακέτου»

Το σχέδιο που πρόκειται να παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του περιλαμβάνει 12 κεντρικές εξαγγελίες με ορίζοντα τετραετίας και έξι μέτρα «έκπληξη» σε μορφή «πακέτου», που απευθύνονται σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, με σκοπό να διευρυνθεί η περίμετρος των όσων θα επωφεληθούν. Η επιλογή αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη, να μοιραστεί, δηλαδή, το πλεόνασμα σε περισσότερους συνάδει με το προεκλογικό κλίμα.

Σημειώνεται ακόμη, πως μετά την απόφαση να διεξαχθούν εκλογές τον Μάιο του 2027, τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί με τρόπο, ώστε να έχουν λάβει οι δικαιούχοι σταδιακά τα χρήματα μέχρι το τέλος της άνοιξης. Με λίγα λόγια ο πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος να δίνει, αλλά με δόσεις.

Παράλληλα, σημειώνεται πως υπάρχουν και τα λεγόμενα μέτρα «έκπληξη» που πρόκειται ελαφρύνουν συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Η πρώτη ομάδα είναι οι αγρότες, με τους οποίους η κυβέρνηση έχει έρθει σε πλήρη ρήξη το προηγούμενο διάστημα, ενώ η δεύτερη ελάφρυνση αφορά τις οικογένειες με τα παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να γίνει ουσιαστική εξίσωση τρίτεκνων με τους πολύτεκνους, μια κοινωνική ομάδα που αριθμεί χιλιάδες πολίτες.

Ξεκίνησαν πυρετωδώς οι προετοιμασίες

Όλα τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη βρίσκονται ήδη από σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη όπου οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει πυρετωδώς για την ΔΕΘ. Σημειώνεται μάλιστα, πως για σήμερα και αύριο έχουν προγραμματιστεί εννέα εκδηλώσεις, κατά τις οποίες οι υπουργοί θα μιλήσουν για θέματα της αρμοδιότητάς τους, προετοιμάζοντας το έδαφος για την ομιλία που όλοι αναμένουν, αυτή του πρωθυπουργού, το βράδυ του Σαββάτου στο Βελλίδειο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του πρωθυπουργού για σήμερα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Στις 18.30 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου». Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το υπό κατασκευή Βιοκλιματικό Κολυμβητικό Κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων.

Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί σε συνάντηση με δημοσιογράφους που διοργανώνει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο ξενοδοχείο Electra Palace. Το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στις 20.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» (έναρξη εκδήλωσης στις 19.30). Την Κυριακή στις 12.00 ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».