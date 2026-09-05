Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης υποδέχεται το κοινό στην επετειακή 90ή διοργάνωσή της, η οποία συμπίπτει με τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυσή της.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το «παρών» στον καθιερωμένο αγιασμό στο κτίριο της διοίκησης στις 10 το πρωί του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη περιοδεία στα περίπτερα.

Η άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Εικόνες από τον αγιασμό

Με τη συμμετοχή 25 χωρών, περισσότερους από 1.000 εκθέτες και την Ιαπωνία σε ρόλο τιμώμενης χώρας, το φετινό πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 11 θεματικές ενότητες που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις διεθνείς συνεργασίες, την ενέργεια, την καινοτομία και το μέλλον της επιχειρηματικότητας.

Στις 8 το βράδυ, από το βήμα του Βελλίδειου συνεδριακού κέντρου, θα ανακοινώσει το πακέτο παροχών για την περίοδο 2026 – 2027, αλλά και το κυβερνητικό πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας.

Η δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει

Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός

Ξεφεύγει από τη συνήθη λογική των ετήσιων παροχών και εγκαινιάζει έναν νέο κυβερνητικό κύκλο με βάθος χρόνου έως το 2030-2031. Καθώς πρόκειται για την τελευταία ΔΕΘ πριν από τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, η στρατηγική αυτή έρχεται να συνδεθεί οργανικά με τις κυβερνητικές θητείες 2019-2023 και 2023-2027.

Σαφές χρονοδιάγραμμα και δημοσιονομική ακρίβεια

Οι παρεμβάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στηρίζονται σε πλήρη κοστολόγηση και συνοδεύονται από ένα αυστηρό «ημερολόγιο» υλοποίησης. Ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει αναλυτικά την εφαρμογή κάθε μέτρου μήνα προς μήνα, με αφετηρία τον Νοέμβριο του 2026.

Συνέργεια μεταρρυθμίσεων

Τα νέα μέτρα αφορούν μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και κυρίως τις οικογένειες. Παράλληλα, λειτουργούν συμπληρωματικά με τη φετινή φορολογική μεταρρύθμιση, με στόχο να μεγιστοποιήσουν το όφελος για το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη.

Πηγή: thesspost