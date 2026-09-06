Εισοδηματικές ενισχύσεις, νέα επιδόματα για συνταξιούχους, πολύτεκνους, και δημόσιους υπαλλήλους και φοροελαφρύνσεις σε τρίτεκνους και αγρότες ήταν μερικά από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη ΔΕΘ, το βράδυ του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου.

Το οικονομικό πακέτο, συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ μέχρι το 2027, απευθύνεται σε ευρείες κοινωνικές ομάδες, από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες μέχρι τους συνταξιούχους και τις οικογένειες.

Αναλυτικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Μείωση τεκμηρίων για συνεπείς, με απαλλαγή από προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού-Ισχύει από 2026 (δηλώσεις 2027)

Μείωση τεκμηρίων κατά 50%Για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων (2.200 στη Δυτ. Μακεδονία)Παράδειγμα: επιχείρηση εστίασης 15 ετώνΜε 5 εργαζόμενους και 105.000Euro μισθοδοσία. Κέρδος 2.534Euro/έτος

Μείωση προκαταβολής φόρου στο 50% (από 55% σήμερα)(Φορολογικό έτος 2027)

Επιχειρήσεις

Ετήσια μείωση προκαταβολής φόρου κατά 5%(φορολογικό έτος 2028) μέχρι να φτάσει στο 50% (από 80% σήμερα)

Μεταφορά 1,5 δις Euro από ΤΑΑ σε Αναπτυξιακή Τράπεζα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις:-1,1 δις Euro δανειοδοτικό-400 εκ. Euro εγγυοδοτικό

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος στην Περιφέρεια(Φορολογικό έτος 2026), μείωση 50% σε Αττική το 2028 και κατάργηση το 2029.Παράδειγμα: επιχείρηση λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη πλήρωνε 1.600Euro, από το 2027 πληρώνει 0Euro

Συνταξιούχοι

Αύξηση σε 400Euro (+100Euro) καθαρά από Νοέμβριο 2026 της μόνιμης ετήσιας ενίσχυσης, διεύρυνση περιμέτρου – δικαιούχοι όλοι άνω των 65 ετών

Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα

Αύξηση κατώτατου μισθού σε 1.000Euro(1.300Euro με τριετίες) μέχρι τον Ιανουάριο 2028

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενουκατά ακόμη 0,5 μονάδες από Απρίλιο 2027(μαζί με την αύξηση του κατώτατου).Παραδείγματα: νέος με βασικό, όφελος 414Euro το 2027 και 1.040Euro το 2028.Υπάλληλος με 3 τριετίες με 959Euro καθαρά, θα δει αύξηση 1.055Euro το 2028.

Δημόσιοι Υπάλληλοι

Επίδομα Χριστουγέννων 500Euro (μικτά) από Δεκέμβριο 2027

Νέες αυξήσεις μισθών 80Euro/μήνα (μικτά) έως Ιανουάριο 2028 λόγω αύξησης κατώτατου μισθού. Παράδειγμα: Υπάλληλος 40 ετών, με 2 παιδιά και καθαρό μισθό 1.447Euro θα δει αύξηση 562Euro καθαρά το 2027 και επιπλέον 402Euro το 2028: σύνολο 964Euro.

Αγρότες

Μηδενισμός συντελεστή φόρου εισοδήματος ως 20.000Euroγια επαγγελματίες αγρότες από το φορολογικό έτος 2026.

Το ελάχιστο αφορολόγητο αυξάνεται κατά 13.571Euro, στα 22.204Euro. Παραδείγματα:-αγρότης με έσοδα 20.000Euro πλήρωνε: 1.183Euro – τώρα θα πληρώνει 0Euro-αγρότης με έσοδα 30.000Euro πλήρωνε: 5.083Euro – τώρα θα πληρώνει 2.183Euro

Δημογραφικό

Δημιουργία «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» (για νεογέννητα ως 2 ετών). Το κράτος θα καταθέτει το ποσό που θα καταθέτουν και οι γονείςως 1.200Euro ετησίως – όριο που αυξάνεται 10% ανά 5ετία. Στα 18 έτη ο κουμπαράς θα ξεπερνά τις 60.000Euro

Τρίτεκνοι: Μηδενισμός φόρου εισοδήματος ως τα 20.000Euro(από φορολογικό έτος 2027)Το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 11.000Euro, στα 25.364Euro. Παράδειγμα: τρίτεκνος με 20.000Euro εισόδημα πλήρωνε φόρο 620Euro – θα πληρώνει 0Euro

Πολύτεκνοι: Αύξηση επιδόματος γέννησης 1.000Euro/ανά επιπλέον τέκνοΙσχύει για γεννήσεις μετά τον Ιανουάριο 2026. Για 4ο παιδί από 3.500Euro στα 4.500Euro. Για 5ο παιδί από 3.500Euro στα 5.500Euro κοκ

Τιμαριθμοποίηση (από 2027) των αναπηρικών επιδομάτων. Αφορά 218.000 πολίτες με μέσο ετήσιο όφελος 220Euro

Στεγαστικό

Πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δις Euro μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Αύξηση φόρου μεταβίβασης από 3% σε 15% για αγορά κατοικίας από πολίτες εκτός Ε.Ε. (πχ Κίνα, Τουρκία, Ισραήλ)

Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους (από 1.500) και ως 2.200 (από 1.700) στη Δυτική Μακεδονία από το 2027

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας

Μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30%σταδιακά από 2027 ως 2029. Από Ιανουάριο 2027 μείωση 50% σε χρεώσεις ΥΚΩ σε οικιακούς λογαριασμούς.

Ορίζοντας τετραετίας – «Τα 10 άλματα ως το 2031»

1. Ανάπτυξη μέσω αύξησης της παραγωγικότητας. Ως το 2031 η μεταποίηση να φτάσει στο 12% του ΑΕΠ – 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν στον βιομηχανικό αυτοματισμό και την Τεχνητή Νοημοσύνη – Οι επενδύσεις να σημειώσουν νέο ρεκόρ.

2. Ένα κράτος κανόνων κι όχι προσωπικών διαμεσολαβήσεων μέσα από «παραθυράκια» συναλλαγών – Αιχμή η Συνταγματική Αναθεώρηση.

3. Η Ελλάδα στα 10 πρώτα ευρωπαϊκά κράτη σε ταχύτητα και ποιότητα Δικαιοσύνης – με τον Ψηφιακό Φάκελο Δικαστών, τη δυνατότητα κάθε πολίτη να παρακολουθεί την υπόθεσή του, διπλασιασμό εξωδικαστικών επιλύσεων, επέκταση του νέου Δικαστικού Χάρτη και τη Διοικητική Δικαιοσύνη.

4. Στην Παιδεία το Νέο Σχολείο και η καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου ως κεντρική πύλη προς το Πανεπιστήμιο.

5. Προσιτή κατοικία για όλους, ιδίως για τη νέα γενιά. Αρχικά, με τη διάθεση 20.000 νέων ή ανακαινισμένων σπιτιών, με 8.500 επιπλέον φοιτητικές κλίνες, με ακόμη 10.000 δικαιούχους στα προγράμματα πρώτης κατοικίας, με 2.000 καινούργια διαμερίσματα στα στελέχη των ΕΔ και με νέο φορέα στεγαστικής πολιτικής για την αξιοποίηση της δημόσιας και δημοτικής ακίνητης περιουσίας.

6. Αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα και της περιφέρειας. Μέσα από αύξηση της παραγωγικότητας ανά στρέμμα και εργαζόμενο με στόχο πιο πολλές εξαγωγές. Με αναδασμούς, Γεωπληροφοριακό Μητρώο Αγροτικής Γης, «Γεωργία ακριβείας». «Έξυπνη» άρδευση, περισσότερα θερμοκήπια και συνεργατικά σχήματα, αγροδιατροφικά κέντρα εφοδιαστικής αλυσίδας, Αγροτικά Λύκεια και νέα Αγροτικά Εκπαιδευτικά Κέντρα.

7. Πράσινη και Ανθεκτική Ελλάδα. Με το Κτηματολόγιο και τις Πολεοδομίες, με ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας, των ΑΠΕ και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, τη διαχείριση του νερού (ενοποιώντας 700 διάσπαρτους φορείς εκτός ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, κεντρικό σχεδιασμό των έργων, με ψηφιακή παρακολούθηση απωλειών και σύνδεση των τελών με τη σωστή χρήση).

8. Δημόσια Διοίκηση από τις καλύτερες στην Ευρώπη στην ποιότητα υπηρεσιών, την ψηφιακή διακυβέρνηση και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Με καθολική κατάργηση γραφειοκρατίας, τεχνολογία που απλοποιεί την καθημερινότητα σε Υγεία, Παιδεία, παρακολούθηση των τιμών, αστυνόμευση των δρόμων.

9. Κοινωνικό Κράτος: Ποιοτική προσχολική απασχόληση με 50.000 επιπλέον δικαιούχους vouchers – Καθολική εφαρμογή των «Νταντάδων της Γειτονιάς» – Μακροχρόνια φροντίδα σε 400.000 ηλικιωμένους – Δωρεάν οδοντιατρικοί έλεγχοι από το 2027 σε 282.000 παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών – Στοχευμένη διεύρυνση από τον ΕΟΠΥΥ της αποζημίωσης των Συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης στους ασθενείς με Διαβήτη Τύπου 2.

10. Ισχυρή Πατρίδα: το 2030 θα ολοκληρώνει το τεράστιο πλάνο ενίσχυσης της άμυνάς της. Rafale, Belharra, μαχητικά F-35, «Ασπίδα του Αχιλλέα», νέα Canadair της Πολιτικής Προστασίας, σύγχρονη και καλά εκπαιδευμένη Αστυνομία.

Το νέο πρόγραμμα μέτρων με κόστος 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027 και 3,5 δισεκατομμύρια για το 2030, που, όπως είπε ο πρωθυπουργός, δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία και είναι το μέρισμα ανάπτυξης για όλους.