Με την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ολοκληρώνεται το μεσημέρι η τριήμερη επισκέψιμη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να τοποθετηθεί στις 12:00 από το συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης», δίνοντας απαντήσεις στα ερωτήματα των δημοσιογράφων και εξειδικεύοντας τους κεντρικούς άξονες της κυβερνητικής πολιτικής για το επόμενο διάστημα.