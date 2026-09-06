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Με την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ολοκληρώνεται το μεσημέρι η τριήμερη επισκέψιμη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να τοποθετηθεί στις 12:00 από το συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης», δίνοντας απαντήσεις στα ερωτήματα των δημοσιογράφων και εξειδικεύοντας τους κεντρικούς άξονες της κυβερνητικής πολιτικής για το επόμενο διάστημα.

 

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