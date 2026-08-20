Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδοχικές συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου ανάμεσα στο πρωθυπουργικό γραφείο και το οικονομικό επιτελείο, με αντικείμενο την τελική διαμόρφωση του πακέτου μέτρων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Οι εξαγγελίες θα συνθέτουν έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη για την επόμενη τετραετία, με στρατηγικό προσανατολισμό την «Ελλάδα του 2030», σύμφωνα με τον Πρωθυπουργός.

Δημοσιονομικός χώρος, μόνιμα μέτρα και επιστροφή του πλεονάσματος

Πυρήνας της κυβερνητικής στρατηγικής παραμένει η αυστηρή τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όλα τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα είναι απολύτως κοστολογημένα, διασφαλίζοντας ότι δεν θα διαταραχθεί η οικονομική σταθερότητα της χώρας.

Παράλληλα, η πλειονότητα των παρεμβάσεων θα αφορά μόνιμες ελαφρύνσεις και ενισχύσεις, αποφεύγοντας πρόσκαιρες ή περιστασιακές παροχές.

Τα οφέλη από την αύξηση των δημοσίων εσόδων και τη μεγέθυνση της οικονομίας θα επιστραφούν απευθείας στους πολίτες, με άμεση προτεραιότητα τη σταδιακή μείωση των φορολογικών βαρών και την τόνωση της αγοραστικής δύναμης.

Στο επίκεντρο Μικρομεσαίοι, Αγρότες, Συνταξιούχοι και Ευάλωτοι

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες που έχουν δεχθεί τη μεγαλύτερη πίεση από το αυξημένο κόστος ζωής.

Στο επίκεντρο των θετικών μέτρων βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις οποίες σχεδιάζονται στοχευμένες ελαφρύνσεις με σκοπό την τόνωση της επιχειρηματικότητας και τη διευκόλυνση νέων επενδύσεων.

Αντίστοιχα, για τους αγρότες και τους παραγωγούς μελετώνται παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του παραγωγικού κόστους, ενώ παράλληλα διαμορφώνονται ενισχύσεις για τους συνταξιούχους και τους κοινωνικά ευάλωτους, ώστε να καλυφθούν οι καθημερινές ανάγκες και να αποκατασταθούν αδικίες του παρελθόντος.

Το χρονοδιάγραμμα μέχρι τη ΔΕΘ

Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου θα τεθούν επί τάπητος οι βασικοί άξονες των μεταρρυθμίσεων.

Στη συνέχεια, την Τετάρτη 27 Αυγούστου, ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει περιοδεία στη Θεσσαλονίκη, έχοντας την καθιερωμένη σύσκεψη με τους παραγωγικούς, επιστημονικούς και τοπικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας.

Το πρόγραμμα θα κορυφωθεί το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, με την κεντρική ομιλία και τη συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της ΔΕΘ.