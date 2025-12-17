Τη διαφωνία του με τη διαγραφή του Νίκου Παππά από την Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, για το περιστατικό με την επίθεση σε δημοσιογράφο στο Στρασβούργο, εκφράζει ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης.

Ο βουλευτής Χανίων, σύμφωνα με πληροφορίες του news247, αντέδρασε σφόδρα στην απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου να προχωρήσει στην διαγραφή του Νίκου Παππά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αμφισβητεί και το αν όντως έγινε η επίθεση με γροθιές στον Νίκο Γιαννόπουλο.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες σε επικοινωνία του με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η κατάθεση του δημοσιογράφου παρουσιάζει κενά ενώ σχολίασε την μήνυση που υπέβαλε ο Νίκος Γιαννόπουλος με ειρωνικό ύφος αναφέροντας μάλιστα πως «πίνανε και καφέ το πρωί». Επιπλέον, αφήνει υπόνοιες για σκοπιμότητα στην μήνυση του δημοσιογράφου που δέχθηκε την επίθεση.

Πώς έγινε το περιστατικό

Το περιστατικό συνέβη σε ένα μπαρ στο Στρασβούργο, όπου είχαν πάει οι δημοσιογράφοι της αποστολής, το βράδυ της Τρίτης περίπου στις 23:30 τοπική ώρα. Στο ίδιο μπαρ ήταν με συνεργάτες του και ο ευρωβουλευτής. Ο δημοσιογράφος ξεκίνησε να φύγει μαζί με μια συνάδελφό του για να κατευθυνθούν στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς περνούσε από δίπλα του ο δημοσιογράφος και χωρίς να έχει προηγηθεί οτιδήποτε του… έβαλε τρικλοποδιά. Ο Νίκος Γιαννόπουλος έκπληκτος, του ζήτησε τον λόγο λέγοντας του «μην με ξανά ακουμπήσεις». Στη συνέχεια, ο ευρωβουλευτής είπε στον Γιαννόπουλο να «βγουν έξω να λογαριαστούν».

Ο δημοσιογράφος συνέχισε για να φύγει από το μπαρ και μόλις έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, ένιωσε δυο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω, με αποτέλεσμα να πέσει στον διάδρομο μεταξύ των δύο καταστημάτων.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος, παρά το σοκ και τον πόνο (διότι μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για χτύπημα από έναν πρώην αθλητή ύψους 1.97), του απευθύνθηκε φωνάζοντας του: «Τι κάνεις εκεί; Είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής». «Πώς να μην σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;» ήταν η απάντηση του ευρωβουλευτή.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος επέστρεψε στο μπαρ, χτυπημένος, για να ενημερώσει τους άλλους συναδέλφους της δημοσιογραφικής αποστολής ότι δέχτηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά. Στη συνέχεια βγήκαν όλοι έξω από το μπαρ (ο παθών, δημοσιογράφοι και ο Παππάς με συνεργάτες του). Ο Νίκος Παππάς έκανε υποτιμητικά σχόλια εναντίον του θύματος, με τον δημοσιογράφο να απομακρύνεται με συνάδελφό του και να επιστρέφει στο ξενοδοχείο του.

Μετά τα μεσάνυχτα, ο Νίκος Γιαννόπουλος δέχτηκε στο κινητό του τηλέφωνο συνεχείς κλήσεις από το τηλέφωνο του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά, καθώς και δύο μηνύματα στο WhatsApp, στα οποία ουδέποτε απάντησε.

Μήνυση από τον δημοσιογράφο

Σήμερα, 17 Δεκεμβρίου, ο Νίκος Γιαννόπουλος, υπέβαλε μήνυση στην αστυνομική διοίκηση Αλσατίας, που εδρεύει στο Στρασβούργο και περιέγραψε αναλυτικά το περιστατικό στον αστυνομικό, που του πήρε κατάθεση.

Ο ευρωβουλευτής κατηγορείται για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Πλέον, ο Νίκος Παππάς αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, κάτι που δεν καλύπτεται από την ασυλία του.