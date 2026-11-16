«Επικοινώνησα και με τον κ. Παπασταύρου και επικοινώνησα και με τον κ. Χατζηδάκη και είπα “αυτό δεν μπορεί να γίνει”». Με αυτά τα λόγια ο Άδωνις Γεωργιάδης πήρε θέση για το σχέδιο μεταφοράς συντελεστή δόμησης στα βόρεια προάστια, πριν από τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους έξι δημάρχους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κωστής Χατζηδάκης, από την πλευρά του, άφησε ανοιχτό το περιθώριο αλλαγών, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση αποκλείει τη μεταφορά δικαιωμάτων δόμησης από έναν δήμο σε άλλον.

Στη συζήτηση παρενέβη με προσωπική του ανάρτηση και ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Χρήστος Ντουχάνης. Έφερε ως παράδειγμα την πλατεία μιας γειτονιάς: οι κάτοικοι τη θεωρούν δική τους, αλλά ο άνθρωπος στον οποίο ανήκει το οικόπεδο μπορεί να περιμένει ακόμη την αποζημίωσή του. Κι αν τελικά διεκδικήσει πίσω την ιδιοκτησία του, προειδοποίησε, η γειτονιά κινδυνεύει να χάσει την πλατεία.

Γεωργιάδης: «Έπρεπε να έχει γίνει περισσότερη συζήτηση»

Μιλώντας στα Παραπολιτικά FM, ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε ότι οι βουλευτές της Βόρειας Αθήνας δεν είχαν ενημερωθεί για τον σχεδιασμό. «Όπως παρουσιάστηκε και όπως βγήκε, βγήκε όχι με τον σωστό τρόπο», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας ότι η διαφωνία του αφορά τη συγκεκριμένη πρόταση. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άλλης λύσης, εφόσον προηγηθεί συζήτηση με τις τοπικές κοινωνίες.

Ο κ. Γεωργιάδης απέφυγε να αποδώσει προσωπική ευθύνη στον Σταύρο Παπασταύρου. «Δεν πρόκειται περί νομοθεσίας, πρόκειται περί δημόσιας διαβούλευσης», είπε. Απευθυνόμενος στους κατοίκους, πρόσθεσε ότι οι βουλευτές και οι υπουργοί που τους εκπροσωπούν «δεν θα τους αφήσουν ούτε ανεκπροσώπιστους ούτε ανυπεράσπιστους».

Χατζηδάκης: Η μεταφορά θα γίνεται μόνο μέσα στον ίδιο δήμο

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, χαρακτήρισε τη συζήτηση «τεχνική και νομική» και ζήτησε να βρεθεί συναινετική λύση. Έδωσε δύο διευκρινίσεις: το κείμενο που τέθηκε σε διαβούλευση δεν είναι οριστικό και η κυβέρνηση έχει αποκλείσει τη μεταφορά συντελεστή πέρα από τα όρια του ίδιου δήμου.

Για να εξηγήσει ποιο πρόβλημα καλείται να λύσει ο θεσμός, στάθηκε στους ιδιοκτήτες διατηρητέων. Ένας ιδιοκτήτης έχει την υποχρέωση να συντηρεί το κτίριό του, αλλά δεν μπορεί να χτίσει όλα τα τετραγωνικά που θα του επέτρεπε κανονικά ο συντελεστής της περιοχής. Η μεταφορά τού επιτρέπει να αξιοποιήσει αυτό το δικαίωμα δόμησης σε άλλο ακίνητο.

Ντουχάνης: Άλλο η ένσταση για μια ζώνη και άλλο η απόρριψη του θεσμού

Ο κ. Ντουχάνης εξήγησε ότι η αντίρρηση του ΣτΕ στο παρελθόν αφορούσε την ελευθερία του ιδιοκτήτη να μεταφέρει τον συντελεστή όπου τον συνέφερε. Αυτό σήμαινε, για παράδειγμα, ότι δικαιώματα δόμησης από διαφορετικές συνοικίες μπορούσαν να συγκεντρωθούν στο Ψυχικό ή στην Εκάλη, επειδή εκεί το τετραγωνικό ήταν ακριβότερο, χωρίς να έχει εξεταστεί αν η περιοχή αντέχει την πρόσθετη δόμηση.

Η διαφορά, κατά τον ίδιο, είναι ότι πλέον η μεταφορά προβλέπεται σε συγκεκριμένες ζώνες υποδοχής, οι οποίες καθορίζονται με μελέτη που τίθεται σε διαβούλευση. «Είναι εσφαλμένος ο καθορισμός μιας ζώνης; Εμπρός να ανακαλύψουμε το λάθος», έγραψε, προσθέτοντας ότι δυσκολεύεται να συμμεριστεί «την εκ προοιμίου άρνηση των Δημάρχων» στον θεσμό.

Οι έξι δήμαρχοι, πάντως, στην επιστολή τους αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ιδιοκτητών να αποζημιωθούν. Η δική τους ένσταση αφορά το πού και με ποια κριτήρια θα επιτραπεί η επιπλέον δόμηση. Ζητούν να αποσυρθεί η συγκεκριμένη μελέτη και, πριν χαραχθούν οι ζώνες υποδοχής, να εξεταστεί χωριστά για κάθε περιοχή αν οι δρόμοι, τα δίκτυα ομβρίων και αποχέτευσης και οι διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης μπορούν να σηκώσουν το πρόσθετο βάρος.

Μαρινάκης: Καμία μεταφορά τετραγωνικών από δήμο σε δήμο

Απαντώντας στις αντιδράσεις των δημάρχων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στις 12 Νοεμβρίου, ότι η κυβέρνηση αποκλείει τη μεταφορά τετραγωνικών από έναν δήμο σε άλλον. Τόνισε ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος έθεσε σε διαβούλευση μια μελέτη και ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Δεσμεύτηκε, επίσης, ότι θα προηγηθεί συνεννόηση με τους δημάρχους και τους κατοίκους και ότι οι όποιες παρεμβάσεις θα γίνουν «με απόλυτο σεβασμό στη φυσιογνωμία κάθε δήμου».