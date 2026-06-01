Σφοδρή ήταν η απάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου προς τον Χάρη Δούκα, μετά τις χθεσινές δηλώσεις του για συνεργασία με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, «ΕΛ.Α.Σ».

«Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας», έγραψε στην ανάρτησή της η βουλευτής του κόμματος.

Συνέχισε γράφοντας ότι ο δρόμος είναι ένας «αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης». «Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα της συγκυρίας… Στόχος μας δεν είναι να διαχειριστούμε την παρακμή», τόνισε η Άννα Διαμαντοπούλου.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Άννας Διαμαντοπούλου

«Του Αγίου Πνεύματος σήμερα. Δεν ξέρω αν θα φωτιστούμε όλοι, αλλά μια προσπάθεια αξίζει.

Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα της συγκυρίας. Είναι ένα κόμμα με βαθιές ρίζες στην κοινωνία, σε κάθε γωνιά της χώρας, σε κάθε κοινωνικό και παραγωγικό χώρο.

Ένα κόμμα που άλλαξε την Ελλάδα. Που έκανε αυτοκριτική για τα λάθη του, όταν χρειάστηκε έβαλε την πατρίδα πάνω από το κομματικό συμφέρον.

Σήμερα είναι η μόνη δύναμη της αντιπολίτευσης με πρόγραμμα, στελέχη, εμπειρία, ανανέωση και παρουσία στην κοινωνία.

Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Πολιτικά, προγραμματικά, θεσμικά και πλέον ηθικά. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι.

Αντίπαλός μας είναι επίσης ο λαϊκισμός, το ψέμα και η πολιτική χωρίς ευθύνη. Και σε αυτό συμφωνούμε όλοι.

Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες (πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας). Έχει αποφασίσει τον δρόμο του: αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης.

Στόχος μας δεν είναι να διαχειριστούμε την παρακμή. Είναι να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα μπορεί καλύτερα.

Έχουμε όραμα και σχέδιο για ισχυρή περιφέρεια. Μια χώρα που οι άνθρωποί της να δημιουργούν στις πόλεις, στα νησιά και στα βουνά της, που σήμερα ερημώνουν. Με παραγωγική οικονομία. Με στήριξη της εργασίας και της επιχειρηματικότητας. Με σοβαρή εξωτερική πολιτική. Με αληθινή δημοκρατία.

Αγαπάμε το ΠΑΣΟΚ;

Ας το αποδείξουμε. Ας στηρίξουμε την ενότητα (οι αντίπαλοι είναι εκτός), την αυτονομία και την πορεία προς τη νίκη.

Μόνο μπροστά! Καλό μήνα!».

Η πρόταση Δούκα

Η δημόσια πρόταση που έκανε ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας, για κοινό εκλογικό μέτωπο μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, επαναφέρει τη συζήτηση για τις πιθανές μετεκλογικές ισορροπίες στον προοδευτικό χώρο, καθώς ο δήμαρχος Αθηναίων άνοιξε (έστω και με σαφείς επιφυλάξεις) το ενδεχόμενο διαλόγου μεταξύ της Χαριλάου Τρικούπη και του πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, με αναφορές στο σενάριο κοινής καθόδου υπό την ονομασία «ΕΛΑΣ».

Ο Δήμαρχος Αθηνών, μιλώντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη το βράδυ της Κυριακής (31/05), υποστήριξε ότι η αυτόνομη πορεία «δεν σημαίνει απομόνωση ή περιχαράκωση».

«Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να αποκλείουμε σε καμία περίπτωση τον διάλογο, και ξαναλέω και πάλι, νομίζω αφορά το δικό μου κόμμα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να αφορά και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ότι ο αντίπαλός μας πρέπει να είναι η Νέα Δημοκρατία. Διότι σε διαφορετική περίπτωση, η πολιτική αλλαγή είναι μπερδεμένη, μπερδεύεται ο κόσμος τι ακριβώς σημαίνει αυτό, και ταυτόχρονα δημιουργείται μια πολυδιάσπαση η οποία είναι δώρο στον κύριο Μητσοτάκη», είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αθηναίων.

Ο Χάρης Δούκας σήμερα με ανάρτησή του στο Facebook, διευκρίνισε τη δήλωση του στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων έγραψε χαρακτηριστικά:

«Θέσεις που σταθερά υποστηρίζω:

-Σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ.

-Υποστήριξη της απόφασης του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στην οποία υπήρξα και βασικός εισηγητής, για απόρριψη κάθε μορφής και σεναρίου συνεργασίας με τη ΝΔ.

-Στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση.

Ας τα κάνουμε πράξη. Δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλίσεις.

Αυτός είναι ο δρόμος για την αλλαγή πολιτικών και την Πολιτική Αλλαγή.

Παραθέτω σχετικό κομμάτι της πρόσφατης τηλεοπτικής μου παρέμβασης».