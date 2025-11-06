Στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος για όσα συμβαίνουν στον τομέα της ενέργειας βρίσκεται από σήμερα η Αθήνα, που φιλοξενεί την μεγαλύτερη διεθνή συνάντηση στον ενεργειακό τομέα (P-TEC), με την συμμετοχή υπουργών, επιχειρηματιών και στελεχών από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Η διατλαντική συνάντηση για την ενέργεια, πραγματοποιείται με τη συμμετοχή υπουργών ενέργειας από 24 χώρες και εκπροσώπων ενεργειακών κολοσσών και έχει θεωρηθεί σημαντικό βήμα για να προβληθεί ο ρόλος της Ελλάδας στον νέο ενεργειακό χάρτη της περιοχής. Η σύνοδος υπό το σχήμα «3+1» με τη συμμετοχή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ+ΗΠΑ, στο περιθώριο του φόρουμ, είναι μία ακόμη σημαντική εξέλιξη για τα θέματα που άπτονται της σταθερότητας και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος το γεγονός ότι το αμερικανικό LNG θα αντικαταστήσει το ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Συνθήκη που αλλάζει τους δρόμους της ενέργειας και φέρνει νέους παίκτες στην αγορά και ευκαιρίες για μακράς διάρκειας συμβόλαια (long terms contracts), βάζοντας την Ελλάδα στο επίκεντρο των εξελίξεων.

H «ενεργειακή απεξάρτηση» από τη Ρωσία

Τέσσερις Υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ, 25 Υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ και 300 εκπρόσωποι μεγάλων εταιρειών από Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία θα βρεθούν αυτό το διήμερο στην Ελλάδα, ώστε να συζητηθεί η ανάγκη απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο και η δυνατότητα της Ελλάδας να είναι ενεργειακός κόμβος, προκειμένου το αμερικανικό φυσικό αέριο να εισέρχεται απρόσκοπτα στην Ευρώπη.

Ο Πρωθυπουργός χθες το απόγευμα συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και «τσάρο» της ενέργειας Doug Burgum, τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright, την Πρέσβη των ΗΠΑ Kimberly Guilfoyle και πολυμελή αμερικανική κυβερνητική αντιπροσωπεία.

Πηγές του Μεγάρου Μαξίμου υπογραμμίζουν πως «η Ελλάδα μετατρέπεται σταδιακά αλλά σταθερά σε ενεργειακό κόμβο για τα Βαλκάνια και την ανατολική Ευρώπης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενεργειακή ασφάλεια πολλών χωρών της ευρύτερης περιοχής, έως και την Ουκρανία, σε μία συγκυρία όπου η ΕΕ απεξαρτάται σταδιακά από τα ρωσικά καύσιμα».

Η μεταφορά αμερικανικού LNG και η συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο

Στο πλαίσιο αυτό, η Αθήνα επιχειρεί να αξιοποιήσει της γεωστρατηγική της θέση αλλά και τις ενεργειακές υποδομές υποδοχής, αποθήκευσης, αεριοποίησης και μεταφοράς που διαθέτει.

Ήδη σημαντικές ανακοινώσεις σε σχέση με τις έρευνες υδρογονανθράκων ανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κατά την εναρκτήρια ομιλία στη συνεδρίαση της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-TEC) που ξεκίνησε το πρωί στην Αθήνα. Αμέσως μετά υπογράφηκε συμφωνία από τις Exxon Mobil, Helleniq Energy και Energean που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στη χώρα, για έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων στο Μπλοκ 2, στο Βορειοδυτικό Ιόνιο.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, εφόσον οι έρευνες και οι δοκιμαστικές γεωτρήσεις επιβεβαιώσουν τα εκτιμώμενα αποθέματα, η παραγωγή μπορεί να ξεκινήσει το 2027, με την Ελλάδα να στοχεύει σε μερική έως και πλήρη ενεργειακή αυτονόμηση στο φυσικό αέριο. Η πιθανή ανακάλυψη σημαντικού κοιτάσματος στο Ιόνιο θα επανατοποθετήσει τη χώρα στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη, μειώνοντας την εξάρτηση από εισαγωγές.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι το τέλειο σημείο εισόδου για το φυσικό αέριο που θα υποκαταστήσει το αέριο από τη Ρωσία στην Ευρώπη. “Στις ΗΠΑ έχουμε μεγάλα αποθέματα και έχουμε την ευκαιρία να υποκαταστήσουμε κάθε κυβικό μέτρο αερίου απο τη Ρωσία στη Δυτική Ευρώπη, με ασφάλεια εφοδιασμού και μειωμένο κόστος, προς αμοιβαίο όφελος. Κάθε κυβικό ρωσικού αερίου που δεν θα διοχετευθεί στην Ευρώπη θα μείνει στο έδαφος και δεν θα χρηματοδοτήσει την πολεμική μηχανή του Πούτιν. Η Ελλάδα είναι το τέλειο σημείο εισόδου με τις κατάλληλες υποδομές”.

Με την φράση «America is back» η Κίμπερλι Γκιλφόιλ σηματοδότησε την δυναμική της συμφωνίας λέγοντας ότι η συμμαχία της Ελλάδας με τις ΗΠΑ στον τομέα της ενέργειας θα φέρει νέα μεγάλα deal. «Περιμένετε και θα δείτε» είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε live την διατλαντική διάσκεψη για την ενέργεια από το Ζάππειο:

Μάλιστα, σήμερα το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συνάντηση στελεχών των Αμερικανικών εταιρειών ενέργειας με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, προκειμένου να προωθηθεί η συνεργασία για δύο νέα πρότζεκτ υποδομών, για την εισαγωγή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα και την πώλησή του σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουκρανία, είτε μέσω χρηματοδότησης είτε και με την απόκτηση μετοχών των εμπλεκομένων εταιρειών.

