Σε νέα διπλωματική παρέμβαση προχώρησε η Αθήνα, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά της προς την Τουρκία. Η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα πραγματοποίησε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στις πρόσφατες κινήσεις της γειτονικής χώρας.

Στο επίκεντρο της ελληνικής διαμαρτυρίας βρέθηκαν, αφενός, οι δημόσιες τουρκικές τοποθετήσεις γύρω από τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια και, αφετέρου, οι προεδρικές αποφάσεις που εκδόθηκαν τον Δεκαπενταύγουστο και αφορούν την ανακήρυξη δύο «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων από την πλευρά της Τουρκίας.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από διπλωματικούς κύκλους, κατά τη διάρκεια της συνάντησης για την επίδοση του διαβήματος, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε παραδίδοντας Ρηματικές Διακοινώσεις. Μέσω αυτών, η τουρκική πλευρά επέλεξε να επαναλάβει τους γνωστούς, δημόσια διατυπωμένους και ανυπόστατους ισχυρισμούς της.

Κατηγορηματική απόρριψη των τουρκικών αξιώσεων

Η ελληνική διπλωματία διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι οι κινήσεις της Άγκυρας δεν παράγουν κανένα νομικό αποτέλεσμα. Μεταφέροντας το αυστηρό μήνυμα της Αθήνας, διπλωματικές πηγές ξεκαθαρίζουν:

«Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα».

Αναφερόμενες ειδικά στο ζήτημα των περιβαλλοντικών εξαγγελιών της Τουρκίας, οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν τον παράτυπο χαρακτήρα τους: «Η Ελλάδα απορρίπτει, επίσης, ως άκυρη και στερούμενη έννομης ισχύος την ανακήρυξη “εθνικών” θαλάσσιων πάρκων στον βαθμό που εκτείνονται σε περιοχές εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας».

Κλείνοντας, το διπλωματικό μήνυμα καθιστά σαφές ότι η Ελλάδα δεν προτίθεται να αφήσει αναπάντητη καμία τουρκική πρόκληση σε διεθνές επίπεδο. Όπως τονίζεται, η Αθήνα θα συνεχίσει να καταδεικνύει στους Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους της κάθε μονομερή ενέργεια που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και πλήττει τα κυριαρχικά της δικαιώματα.