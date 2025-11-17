Την απόφασή του να τερματίσει την συνεργασία του ΜέΡΑ25, με την ΑΡΑΣ («ΑΡιστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση») μετά από τα γεγονότα στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου το Σάββατο, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Γιάννης Βαρουφάκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση ανέφερε:

«Τέλος η συνεργασία του ΜέΡΑ25 με την ΑΡΑΣ. Αυτό θα εισηγηθώ απόψε σε έκτακτη συνεδρίαση της ΠΓ. Μόνο έτσι μπορεί να ευοδωθεί η ενωτική μας πρωτοβουλία ΜέΡΑ25 | Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά, στην οποία παραμένουμε αφοσιωμένοι. Με αδιαπραγμάτευτες αρχές και αγωνιστική συνέπεια».