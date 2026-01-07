Οι πληροφορίες που διακινούνταν τις τελευταίες ημέρες για συνεργασία του Νίκου Φαραντούρη με τη Μαρία Καρυστιανού, στο πλαίσιο της ίδρυσης νέου κόμματος, οδήγησε τον ευρωβουλευτή εκτός ΣΥΡΙΖΑ.

O Νίκος Φαραντούρης μιλώντας νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 τόνισε ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες με τον Σωκράτη Φάμελλο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ο οποίος δεχόταν πιέσεις για διαγραφή του ευρωβουλευτή – του ζήτησε εξηγήσεις για τις σχέσεις του με τη Μαρία Καρυστιανού.

«Ναι, με πήρε χθες το βράδυ και μιλήσαμε και του επανέλαβα και αυτά που έχω πει και δημόσια. Με ρώτησε αν παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ και του είπα ότι με πήρε τηλέφωνο ως ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλο δρόμο και να κάνω άλλη επιλογή θα σε ενημερώσω αρμοδίως και εσένα και τον ελληνικό λαό αναλαμβάνοντας την ευθύνη μου, χωρίς κύκλους, χωρίς διαρροές και χωρίς αντιπροσώπους», είπε ο Ν. Φαραντούρης.

Λίγες ώρες αργότερα ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στη διαγραφή του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλεόν με δύο ευρωβουλευτές, τον Κώστα Αρβανίτη και την Ελενα Κουντουρά.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Με απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, ο Νικόλαος Φαραντούρης τίθεται εκτός της ευρωομάδας του κόμματος.

Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, από τη στιγμή που δεν δεσμεύεται ξεκάθαρα ότι θα εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ευρωκοινοβούλιο».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η στάση αυτή προκάλεσε έντονη ενόχληση και οργή σε στελέχη του κόμματος, τα οποία έκριναν ότι ο Ευρωβουλευτής κινείται πλέον εκτός κομματικής γραμμής.

Στην Κουμουνδούρου επισημαίνουν ότι η δημόσια ταύτισή του με πρωτοβουλίες εκτός ΣΥΡΙΖΑ, σε μια περίοδο μάλιστα που οι πολιτικές προθέσεις της Μαρίας Καρυστιανού έχουν αρχίσει να αποσαφηνίζονται, δεν μπορούσε να μείνει αναπάντητη.

Συνεπώς η διαγραφή του Ευρωβουλευτή ήταν μονόδρομος.

Τι είχε πει ο Ευρωβουλευτής για τη Μαρία Καρυστιανού

Νωρίτερα σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ο Νίκος Φαραντούρης είχε δηλώσει:

«Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλην οδόν, θα το ανακοινώσω αρμοδίως στο κόμμα και στον ελληνικό λαό. Εάν συμβεί οτιδήποτε, θα το ακούσετε από μένα. Δεν μου αρέσουν οι εικοτολογίες ούτε η μελλοντολογία ούτε η σπέκουλα, αλλά ούτε και η εσωστρέφεια. Η έμφαση που δίνω στην καθημερινότητά μου ανέκαθεν είναι στα προβλήματα του τόπου μου», πρόσθεσε.

«Με την κ. Καρυστιανού προφανώς έχουμε συζητήσει, είχαμε και μια εξαιρετική εκδήλωση στις 9 Δεκεμβρίου, ήταν θεσμική εκδήλωση σε σχέση με το άρθρο 86 και τη διαφθορά στη χώρα», είπε ακόμη. «Από κει και πέρα, ρωτήθηκα εάν ένα τέτοιο κίνημα πολιτών μετεξελιχθεί σε κάτι, πώς θα το αντιλαμβανόμουν εγώ και είπα ότι είναι απόλυτα καλοδεχούμενο», συμπλήρωσε.

Και κατέληξε λέγοντας: «Δεν προεξοφλώ τίποτα, ενδεχομένως άλλοι προεξόφλησαν συμμετοχή τους σε κόμματα μελλοντικά ή αβέβαια πριν καν ανακοινωθούν. Παραμένω προσηλωμένος στο έργο μου. Η κ. Καρυστιανού είπε καλά λόγια για μένα, ανταποδίδω. Είναι μια δραστήρια γυναίκα που επεδίωξε να βρεθεί στην πρώτη γραμμή. Είναι εκτός κομματικού σωλήνα και επειδή κάποιοι δαιμονοποιούν τη συμμετοχή τέτοιων ανθρώπων στην πολιτική, εγώ είπα ότι είναι απολύτως καλοδεχούμενοι».